Steam : profitez de 4 jeux gratuits pendant quelques jours, dont Diablo 4

Steam permet de jouer gratuitement à quatre jeux multijoueur, dont Diablo 4 et Sea of Thieves, jusqu’au 21 septembre. Ceux qui souhaitent continuer l’aventure après l’opération pourront les acheter à prix réduit.

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Steam offre régulièrement des jeux à conserver définitivement une fois qu’ils ont été téléchargés avant la date limite. La plateforme organise aussi des opérations ponctuelles permettant de jouer gratuitement à certains titres pendant une durée limitée. C’est notamment le cas ces prochains jours, quatre jeux multijoueur étant en accès libre jusqu’au 21 septembre (19 h).

Des promotions sont également proposées à ceux qui souhaiteront mettre le main dessus pour de bon une fois l’opération terminée.

Steam : 4 jeux sont à tester gratuitement jusqu’au 21 septembre

Vous allez notamment pouvoir vous plonger dans Sanctuaire et affronter les hordes de démons de Diablo 4. Le célèbre action-RPG de Blizzard voit son prix chuter de -75 % jusqu’au 24 septembre (12,49 € au lieu de 49,99 €) sur la plateforme de Valve.

Steam propose également Sea of Thieves en accès gratuit pendant quelques jours. Prenez la mer avec votre équipage, explorez des îles, dénichez des trésors, améliorez votre bateau et affrontez d’autres pirates. Si le jeu vous plaît, vous pourrez l’acheter à 13,99 € au lieu de 39,99 € (soit 65 % de réduction) jusqu’au 27 septembre.

Autre cadeau ponctuel, Last Flag est un jeu de tir dans lequel deux équipes de cinq joueurs s’affrontent pour capturer le drapeau adverse et le ramener dans leur camp. Le jeu est disponible à 3,99 € sur Steam, sans promotion supplémentaire.

Encore en accès anticipé, Jump Space vous embarque dans une aventure spatiale coopérative jusqu’à quatre joueurs. Explorez l’espace, accomplissez différentes missions, entretenez votre vaisseau et affrontez les dangers qui se présenteront à vous. Le jeu passe à 11,70 € au lieu de 19,50 € (soit 40 % de réduction) jusqu’au 24 septembre.