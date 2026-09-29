Waze ajoute une alerte très utile pour éviter les freinages brusques

Waze affiche désormais une alerte spécifique en amont d’un ralentissement soudain. La notification apparaît à l’écran à l’approche d’un embouteillage, laissant davantage de temps aux conducteurs pour freiner en douceur.

Un ralentissement soudain risque de surprendre les conducteurs, notamment lorsque les derniers usagers de la file n’ont pas activé leurs feux de détresse pour les prévenir ou que la visibilité est réduite. Pour éviter qu’ils freinent brusquement, l’application Waze les prévient désormais lorsque des bouchons se profilent sur la route.

Comme le révèle le site Auto Evolution, cette nouvelle alerte s’affiche désormais sur Android, iOS, Android Auto et CarPlay. Plusieurs utilisateurs ont confirmé son arrivée sur la version stable de l’application. L’alerte surgit à l’approche des bouchons, leur permettant de ralentir suffisamment à l’avance pour aborder la zone avec prudence. “Cela a rendu la situation beaucoup plus sûre que si je n’avais pas su qu’une file de voitures se trouvait devant moi”, applaudit un usager sur Reddit.

Waze vous prévient désormais des ralentissements soudains

L’alerte, qui se base sur les informations trafic, s’affiche à l’écran à l’approche d’un embouteillage et indique la distance qui vous sépare de la zone concernée. Une technologie comparable existe déjà chez TomTom avec les “Jam Tail Warnings”, conçues pour prévenir les conducteurs lorsqu’ils approchent de la fin d’une file.

La fonctionnalité est actuellement en cours de déploiement sur l’application de navigation. Si vous n’y avez pas encore accès, pensez à vérifier que Waze est bien à jour. Notez qu’elle est tout à fait facultative. Si vous ne souhaitez pas la recevoir lors de vos trajets, vous pouvez la désactiver en vous rendant dans les paramètres du GPS.

Waze ne vous dispense évidemment pas de rester vigilant et de projeter votre regard pour anticiper ce qui se passe sur la chaussée. Ses nombreuses alertes constituent toutefois une aide précieuse au volant, vous avertissant notamment à l’approche de ralentisseurs et de virages serrés, mais aussi lors de changements de limitation de vitesse ou lorsqu’une voie s’insère dans une autre.

L’objectif reste le même : vous donner davantage de temps pour adapter votre vitesse aux conditions de circulation. Dans cette optique, Waze affiche également les feux tricolores qui se dressent sur votre route.