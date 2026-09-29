The Last of Us : Naughty Dog annonce « deux projets très prometteurs »

Naughty Dog n’en a pas fini avec The Last of Us. Neil Druckmann, président du studio, confirme que deux projets ambitieux autour de la franchise sont actuellement aux premiers stades de leur développement.

© Naughty Dog

The Last of Us fait partie des jeux qu’on n’oublie pas. Depuis la sortie du second opus en 2020, l’histoire reste toutefois en suspens malgré un potentiel narratif encore considérable. Les fans ont dû se contenter de l’adaptation en série pour HBO et de la version remastérisée de The Last of Us Part II. Alors que les informations autour d’une potentielle suite restaient très limitées, on se doutait tout de même que Naughty Dog préparait quelque chose.

Lors du The Last of Us Day, le studio a révélé qu’il travaillait sur deux nouveaux projets autour de la saga. “Nous avons deux projets très prometteurs en phase de développement préliminaire ; nous ne pouvons donc pas en dire plus pour le moment. Je peux toutefois vous dire que ces deux projets enrichiront l’univers de The Last of Us au-delà des deux premiers opus”, promet Neil Druckmann, patron de Naughty Dog.

The Last of Us : deux nouveaux jeux se profilent chez Naughty Dog

Difficile, pour l’heure, de savoir ce que Naughty Dog nous réserve avec ces deux projets. Tout porte à croire qu’il s’agit de jeux vidéo, même si Neil Druckmann ne le précise pas formellement. Les spéculations vont ainsi bon train : le studio prépare-t-il une suite directe à The Last of Us Part II et un spin-off consacré à un personnage secondaire ? Doit-on plutôt s’attendre à un spin-off accompagné d’un nouveau projet multijoueur, malgré l’abandon de The Last of Us Online en 2023 ?

Le réalisateur des deux premiers volets entretient en tout cas le mystère : “L’univers de The Last of Us compte énormément pour nous, et nous n’y retournerions pas si nous n’avions rien d’important à y raconter. Nous sommes convaincus que ces histoires méritent d’être partagées”, souligne Druckmann. Au vu du stade très précoce de développement des deux projets, il faudra donc s’armer de patience avant d’en apprendre davantage.

D’autant que Naughty Dog se concentre pour le moment sur Intergalactic: The Heretic Prophet, son prochain jeu, qui devrait être présenté plus en détail en 2027.