Cette exclusivité PS5 très attendue risque de ne jamais voir le jour

C’est un RPG d’action fantastique qui suscitait beaucoup d’attente. Ballad of Antara, une exclusivité PS5, risque toutefois de ne jamais pointer le bout de son nez. Nous attendons désormais une communication officielle pour en avoir le cœur net.

Ballad of Antara pourrait s’arrêter aux portes du royaume des exclusivités PS5. Présenté lors du State of Play de mai 2024, cet action-RPG free-to-play développé par le studio chinois TipsWorks était pour le moins prometteur. 14 minutes de gameplay avaient été diffusées en septembre de la même année, suscitant de l’enthousiasme chez les aficionados des Souls-like.

“Dans un pays lointain, une brume calamiteuse ronge le monde ordinaire d’un mal méconnu.‎ Entamez un périlleux voyage, partez à la recherche d’imposantes créatures divines et rassemblez les essences perdues de la terre”, promet le synopsis du jeu fantastique qui était censé sortir en 2025. Nous sommes désormais en 2026 et le titre est aux abonnés absents. Le studio n’a toujours pas communiqué, laissant les joueurs PS5 dans l’incertitude.

Vers une annulation de Ballad of Antara ?

Selon le site spécialisé PlayStation Lifestyle, le concept artist yuehai2000 a partagé sur X des illustrations de personnages réalisées par ses soins. Un internaute lui a alors demandé pour quel titre elles étaient destinées. “Un projet de jeu annulé intitulé Ballad of Antara”, lui a-t-il rétorqué. La publication a été supprimée depuis. Il est possible que l’artiste ait effacé son post car il n’était pas censé dévoilé l’information.

En septembre dernier, le leaker Lunatic Ignus avait déjà annoncé que le jeu risquait d’être abandonné. “La raison ? Le jeu n’a proposé qu’un seul chapitre jouable entre 2021 et 2024. Plusieurs développeurs ont indiqué qu’une grande partie du contenu devait être retravaillée”, explique l’informateur avant d’évoquer la possibilité que le studio en fasse un jeu payant plutôt qu’un free-to-play.

The reason being that the game only managed to have a single playable chapter from 2021 to 2024. Several developers mentioned that a lot of content had to be reworked. Paper Games only gave them 6 months to adjust the project, if they fail, other restructurings will be made.



Ces différents rapports incitent au pessimisme mais il faut les considérer avec prudence. Nous attendons désormais une communication officielle pour savoir si le projet a été bel et bien abandonné ou reporté sine die. Pour rappel, voici toutes les sorties majeures de jeux vidéo prévues en 2026.