PS5 : faites des économies en achetant un SSD M.2 sans dissipateur thermique d’origine

Vous pouvez étendre l’espace de stockage de votre PS5 et faire des économies en achetant un SSD M.2 sans dissipateur thermique d’origine. Il vous suffit d’en acheter un séparément à prix réduit. Voici plus de détails sur cette astuce.

En juillet, la PS5 a gagné le support des SSD M.2 qui se connectent sur le port PCIe 4.0 M.2 de la console next-gen de Sony. Vous pouvez ainsi étendre les 667 Go d’espace de stockage utilisable pour installer plus de jeux sur votre PlayStation 5.

PS5 – Crédit : Dennis Cortés / Unsplash

Quand vous achetez un SSD M.2 pour votre PS5, il est nécessaire que celui-ci soit accompagné d’un dissipateur thermique. Néanmoins, cela ne signifie pas que vous êtes obligé d’acheter un SSD M.2 équipé d’un dissipateur thermique d’origine. En effet, vous pouvez faire des économies en achetant un SSD M.2 sans dissipateur thermique et un dissipateur thermique compatible séparément.

Achetez un SSD M.2 standard pour votre PS5 et un dissipateur thermique séparément

Cette astuce est pratique si vous souhaitez économiser quelques euros, mais pas que. Les SSD M.2 compatibles avec la PS5 sont souvent en rupture de stock à cause de la forte demande. Acheter un disque dur interne sans dissipateur thermique vous permet donc de ne pas avoir à attendre le restockage de ces SSD.

Prenons l’exemple du SSD WD_BLACK SN850 qui fonctionne avec la PS5. Le modèle avec dissipateur thermique coûte près de 300 € sur Amazon tandis que le modèle standard est à environ 215 €. Il y a donc une différence de 85 € pour le dissipateur thermique.

Vous pouvez donc vous procurer le modèle standard du WD_BLACK SN850 à 215 € et un dissipateur thermique compatible avec un SSD M.2 2280 qui coûte moins de 10 €. Vous avez ainsi un SSD M.2 d’excellente qualité avec un dissipateur thermique correct pour moins de 230 € au total. Bien entendu, cette astuce est valable uniquement quand la différence de prix entre les modèles standards et ceux équipés d’un dissipateur thermique est élevée.

Si vous vous demandez encore quoi choisir entre un SSD et un HDD, nous avons testé le plus efficace des deux et le SSD l’emporte pour lancer des jeux. Le disque dur externe est la solution idéale pour sauvegarder ses données, mais pas pour lancer des jeux sur la PS5.

Source : NotebookCheck