PS5 : l’espace libre du SSD de la console next-gen déçoit les joueurs

La PlayStation 5 et la manette DualSense – Crédit : Marques Brownlee / YouTube

Nous ne sommes plus qu’à quelques jours du lancement de la PlayStation 5 et de la PlayStation 5 Digital Edition. Elles arrivent le 12 novembre aux États-Unis et le 19 en France. D’ailleurs, nous vous annoncions il y a quelques jours que la sortie de la console next-gen pourrait être avancée au 12 novembre sur le territoire français, mais cette hypothèse n’a pas été confirmée pour le moment. Sony a équipé la PlayStation 5 d’un SSD de 825 Go avec une bande passante de 5 Go/s. Celui-ci permet de proposer aux joueurs des temps de chargement hyper rapides comme nous l’avons récemment découvert sur Spider-Man Miles Morales ou même sur Godfall le mois dernier.

Le SSD de la PlayStation n’aurait que 667 Go d’espace libre

Bien entendu, les 825 Go du SSD de la PlayStation 5 ne seront pas tous utilisables. Sony n’a pas encore dévoilé l’espace libre de sa console next-gen. Cependant, plusieurs sources ont déjà commencé à en parler sur la toile. En octobre, un internaute avait partagé sur le forum ResetEra une photo des paramètres de la PS5. Elle indiquait seulement 664 Go d’espace libre. Maintenant, une nouvelle fuite du leaker « Okami » sur Twitter a révélé qu’il y a 667 Go d’espace libre sur le SSD de la console next-gen. Cette information provient d’une photo du menu de la PS5. En effet, des exemplaires ont déjà été envoyés aux médias à travers le monde.

In case you needed any more confirmation – the #PS5 review kits have 667 GB of storage.



Looks like that's with Astro's Playroom installed.https://t.co/jccCoosOkm pic.twitter.com/XgwfmiWThy — Okami (@Okami13_) November 3, 2020

Les joueurs sont évidemment déçus de l’espace utilisable sur le SSD. Cela correspond à 150 Go de moins que ce qui a été annoncé par l’entreprise nippone. De plus, il ne faut pas oublier que les jeux prennent désormais de plus en plus d’espace de stockage. Par exemple, Spider-Man : Miles Morales a besoin de 50 Go d’espace libre tandis que le prochain Call of Duty : Black Ops Cold War demande à lui seul 133 Go.

L’extension de stockage SSD ne sera pas possible au lancement

Les joueurs ne pourront donc pas installer beaucoup de jeux sur leur PS5. Beaucoup vont sûrement devoir brancher un SSD supplémentaire sur l’emplacement M.2 PCIe 4.0 que Sony a présenté durant la vidéo officielle de démontage. D’ailleurs, Walmart a récemment affiché un SSD de 500 Go pour la PS5 au prix de 115 $. Par contre, l’extension de stockage SSD ne sera pas possible au lancement de la console next-gen. Et pour cause, l’interface M.2 sera désactivée dans un premier temps. En effet, l’architecte de la PS5, Mark Cerny, a déclaré à The Verge que cette extension ne sera pas tout de suite prise en charge. Il conseille donc aux joueurs de patienter un peu avant d’acheter un SSD M.2.

Heureusement, Sony a déjà annoncé que l’installation des jeux sur la PlayStation 5 sera personnalisable. Par exemple, seulement le multijoueur de Call of Duty pourrait être installé pour économiser de l’espace disque. Quoi qu’il en soit, cette fuite est à prendre avec des pincettes tant que Sony ne l’a pas confirmé et que les PS5 ne sont pas encore livrées.

Sources : Screen Rant, Ubergizmo