PS5 : les ventes surpassent encore celles de la Xbox Series à Noël

La PS5, qui a passé la barre des 50 millions d’unités vendues en décembre, a encore surpassé la Xbox Series et la Nintendo Switch à Noël, malgré des performances inférieures à celles de novembre.

© Sony

Chaque Noël, les jeux vidéo et les consoles de jeux font partie des cadeaux particulièrement prisés. La sortie de la PS5 Slim, disponible sur le marché depuis novembre, tombe justement à pic aussi bien pour les joueurs que pour Sony.

Si vous faites partie des chanceux qui ont reçu une PS5, vous n’êtes évidemment pas le seul, puisque la console de Sony a encore surpassé ses concurrents, notamment la Xbox Series, au mois de décembre 2023.

La PS5 encore devant la Xbox Series et la Nintendo Switch

Les ventes de jeux vidéo et de consoles au Royaume-Uni servent généralement de baromètre à l’industrie. Voir la PS5 surpasser encore une fois la Xbox Series et la Nintendo Switch en termes de ventes n’est donc pas anodin. En décembre 2023, il s’agissait de la console la plus distribuée en Grande-Bretagne, malgré des ventes 19 % inférieures par rapport au mois de novembre.

La Nintendo Switch se place en deuxième position avec une augmentation significative de 39 % en décembre, alors que la Xbox Series, même si elle ferme le podium, fait aussi mieux qu’en novembre (+6 %). Selon GfK, 500 000 consoles ont été écoulées sur le marché britannique lors du dernier mois de l’année, soit 7 % de plus qu’en décembre 2022.

© Sony

Notez que 6,9 millions de jeux vidéo ont été vendus sur cette période. EA Sports FC 24 est le titre le plus populaire de cette fin d’année, devant Call of Duty : Modern Warfare 3 et Hogwarts Legacy, écoulé à 22 millions d’exemplaires en 2023.

La PS5, qui a franchi la barre des 50 millions d’unités vendues il y a seulement quelques semaines, devrait continuer sur sa belle lancée en 2024. Peut-être que la Nintendo Switch 2 attendue pour cette année viendra lui faire de l’ombre.

Source : GamesIndustry