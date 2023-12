Switch, PS5, Xbox Series X : quelle console acheter pour Noël 2023 ?

Les consoles de jeu sont des cadeaux qui font et feront toujours plaisir au pied du sapin. Ces appareils à la pointe du high-tech sont de véritables centres multimédia qui permettent aussi bien de jouer que de se rendre sur YouTube, ou de regarder des films depuis votre plateforme de streaming préférée.

À l’approche de la période de Noël 2023, acheter une console pour son enfant ou un proche peut valoir le coup. Encore faut-il savoir laquelle. Si vous ne savez pas pour quelle console opter, notre guide des meilleures consoles de salon et portables devrait vous aider à faire votre choix.

La Playstation 5, la meilleure console pour les jeux solo

Est-il encore nécessaire de présenter la Playstation 5 en 2023 ? Le bébé de Sony est la console par excellence pour les joueurs qui souhaitent vivre des expériences solo inoubliables en 4K. La console nipponne compte énormément de jeux multiplateformes, et un bon catalogue d’exclusivités qui font assurément la différence au moment de choisir. Entre Spider-Man 2, Final Fantasy XVI, Horizon: Forbidden West, ou encore God of War: Ragnarök, la PS5 a de très bons titres à proposer.

Par ailleurs, l’un des atouts majeurs de la console reste bien évidemment les graphismes et la fluidité irréprochables qu’elle offre en jeu, grâce à sa puissance et son SSD ultra performant. Cette console est également réputée pour le jeu en ligne, grâce à son abonnement PS Plus. Elle profite aussi de la rétrocompatibilité, puisqu’elle peut lire les jeux PS4. D’autre part, la console, du moins l’une de ses versions, dispose d’un lecteur Blu-ray qui permet de lire des films en 4K UHD.

© Sony

En effet, il faut noter que la PS5 est la première console de la marque à se décliner en deux versions. D’un côté, on trouve l’édition Standard à 549,99 €, qui intègre un lecteur Blu-ray, et de l’autre, la version Digitale qui en est dépourvue et est proposée à 449,99 € ; soit 100 euros de moins. Cette dernière déclinaison est donc uniquement compatible avec les jeux dématérialisés achetés sur le PS Store.

Il peut être judicieux d’attendre un peu, si vous souhaitez profiter d’une version aux dimensions compactes, puisque la PS5 Slim, qui est d’ores et déjà disponible aux États-Unis, devrait sortir très prochainement dans nos contrées. En revanche, si vous souhaitez profiter de la version actuelle, c’est le moment idéal pour sauter le pas, avant qu’elle ne soit remplacée par la nouvelle déclinaison.

Avec ses trois ans d’existence, cette console a encore de beaux jours devant elle, malgré un lancement hasardeux. Il faut dire que la console de Sony aura connu des temps difficiles avec la pénurie mondiale de semi-conducteurs qui a paralysé bon nombre de secteurs, dont celui de la tech en 2023. Cette époque est toutefois révolue, puisque la chaîne de réapprovisionnement a été rétablie.

Ce petit contre-temps dans le cycle de vie de la console ne lui aura finalement pas été préjudiciable outre mesure, et cela lui aura même permis de susciter le manque et le désir chez les acheteurs. En effet, la Playstation 5 connaît un immense succès commercial à travers le monde, avec des ventes qui dépassent allègrement celles de sa concurrente directe, la Xbox.

PlayStation 5 Standard Carrefour 549€

RueDuCommerce 554€

Fnac 579.99€

Amazon 620€ PlayStation 5 Digital Edition Cdiscount 399€

Carrefour 449.95€

Amazon 529€

Fnac 554.99€

RueDuCommerce 589.39€

Pixmania FR 589.89€ Plus d'offres

La Xbox Series X/S, une très bonne alternative avec le Game Pass

La Xbox Series X est la rivale directe de la PS5, même si elle n’est pas aussi populaire, comme en témoignent les chiffres des ventes de la console. La console de Microsoft a su quand bien même fidéliser son public avec son Game Pass, un service par abonnement qui permet de découvrir de nouveaux jeux tous les mois, et de jouer à des milliers de titres, dont des exclusivités Xbox dès le jour de leur sortie.

D’autre part, la Xbox Series X dispose elle aussi d’un catalogue fourni, notamment avec des titres multiplateformes, mais également avec de belles exclusivités comme Forza Motorsport, Starfield, ou encore des licences emblématiques comme Halo ou Fable. De plus et grâce au récent rachat d’Activision Blizzard par Microsoft, on devrait voir arriver prochainement de nouvelles exclusivités comme Call of Duty, WOW ou encore Diablo. En tout cas, pas avant 2024 sur le Xbox Game Pass.

La Xbox Series X ©Microsoft

La Xbox Series X profite également de la rétrocompatibilité avec les jeux des consoles d’anciennes générations, telles que la Xbox One, la Xbox 360, ainsi que la toute première Xbox. Si vous avez gardé des anciens jeux physiques de ces consoles, vous pourrez ainsi y rejouer, non sans nostalgie !

Bien que la console de la firme de Redmond soit proposée au même tarif que la console de Sony, à savoir 549,99 €, elle dispose tout de même d’un atout non négligeable en offrant un accès à de nombreux jeux à moindre coût par le biais du Game Pass.

Xbox Series S et X ©Microsoft

Par ailleurs, il existe une version moins onéreuse, mais aussi moins puissante de la console, la Xbox Series S. Cette dernière est en effet proposée à 299,99 € dans sa version 512 Go, ou 349,99 € avec 1 To de stockage. En plus de proposer des performances en deçà de la meilleure des Xbox, la déclinaison S est aussi dépourvue de lecteur de disque. Autrement, elle dispose des mêmes fonctionnalités que la version X.

Xbox Series X Fnac 409.99€

Darty 409.99€

Amazon 409.99€

Boulanger 429.99€

Materiel.net 449.95€

RueDuCommerce 483.60€

Pixmania FR 527€

E.Leclerc 549€

Carrefour 549€

Cultura 549.99€

Cdiscount 559.99€ Plus d'offres

Xbox Series S, White Cdiscount 204.95€

Rakuten 219.99€

Pixmania FR 229€

Amazon 229.99€

RueDuCommerce 238.99€

Fnac 273.83€

E.Leclerc 299€

Carrefour 299.95€

Boulanger 299.99€ Plus d'offres Xbox Series S, Carbon Black Rakuten 330€

Fnac 349€

Carrefour 349.95€

Cultura 349.99€

E.Leclerc 349.99€

Cdiscount 349.99€

Amazon 349.99€

Pixmania FR 402.08€ Plus d'offres

La Nintendo Switch, la meilleure console familiale

La Nintendo Switch a beau avoir six ans d’ancienneté, elle reste assurément l’une des meilleures consoles à l’heure actuelle. Si elle n’a pas la prétention de proposer des graphismes aussi aboutis que ses deux rivales précédentes, la console de Nintendo a d’autres arguments à faire valoir, en commençant par la richesse de son catalogue de jeux par exemple. En effet, si vous souhaitez jouer à d’excellentes licences comme Pokémon, Mario ou Zelda, vous devrez forcément passer par la Switch, qui en a l’exclusivité.

© Nintendo

En plus de cela, elle fait preuve d’une grande originalité en laissant beaucoup de flexibilité à son utilisateur, puisqu’elle est une console hybride, à la fois portable et de salon. Ce qui signifie que vous pouvez commencer une partie depuis votre TV, et la terminer sur son petit écran dans les transports en commun.

De plus, la console est encore l‘une des seules à vraiment mettre l’accent sur le multijoueur local, avec des titres comme Mario Kart 8 Deluxe, Nintendo Switch Sports, Mario Party Superstars, ou encore le plus récent Super Mario Bros. Wonder, qui sont des must have pour s’amuser en famille ou entre amis. Cela n’est pas pour rien qu’elle reste la console familiale par excellence.

Enfin, la balance devrait pencher en sa faveur si vous avez un budget assez limité. En effet, une autre de ses qualités est d’être l’une des consoles les moins chères sur le marché à l’heure actuelle. Il reste toutefois à savoir quel modèle de Switch vous conviendra le mieux, étant donné qu’elle se décline en trois versions.

La Nintendo Switch classique est proposée au prix de 270 €. Si la possibilité de la brancher à la TV n’a pas d’importance pour vous, et que vous souhaitez l’utiliser uniquement comme une console portable, vous pouvez opter pour la version Lite, qui est proposée à un tarif encore plus accessible à moins de 200 €. Enfin, si vous souhaitez profiter de la meilleure qualité d’image, la Switch OLED ne vous décevra pas. Cette dernière est proposée à 310 €.

Console Nintendo Switch Rakuten 210€

Amazon 266.08€

E.Leclerc 266.09€

Carrefour 266.17€

Cultura 269.99€

Fnac 269.99€

Cdiscount 274.99€

Boulanger 289.59€

RueDuCommerce 313.36€ Plus d'offres Console Nintendo Switch OLED Rakuten 284.99€

RueDuCommerce 308€

E.Leclerc 310.49€

Carrefour 310.95€

Cultura 314.99€

Amazon 319.48€

Fnac 319.99€

Cdiscount 355.04€

Pixmania FR 377.60€ Plus d'offres

Nintendo Switch Lite Rakuten 140€

RueDuCommerce 178€

Fnac 189.99€

Carrefour 196.25€

Cultura 199.99€

Cdiscount 199.99€

Boulanger 209.99€

Pixmania FR 229€

Amazon 386.33€ Plus d'offres

L’Asus ROG Ally, la meilleure console portable de cloud gaming

L’Asus ROG Ally est actuellement la plus digne représentante de cette nouvelle vague de consoles portables, aussi puissantes que des PC, qui mettent le cloud gaming au centre de leur expérience. Cette machine de jeu est plus performante que sa principale rivale, le Steam Deck, mais aussi technologiquement supérieure.

La ROG Ally embarque effectivement un processeur plus véloce, et propose un écran HD plus lumineux, ainsi qu’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, là où sa rivale se limite à du 60 Hz. Toutefois, le nouveau Steam Deck OLED pourrait bien renverser la vapeur.

Asus ROG Ally ©Asus

L’Asus ROG permet de jouer à des titres exigeants comme Red Dead Redemption 2 ou encore Cyberpunk 2077 dans d’excellentes conditions pour un engin de cette taille. Parmi les autres points fort de la ROG Ally, on peut noter que la console offre plus de liberté que sa rivale en donnant accès à tous les launchers (Epic Game Store, Steam, Battle Net, etc.), du fait qu’elle fonctionne sous Windows 11. Il est par ailleurs possible de connecter la console sur un écran PC gamer ou une TV, pour profiter d’une expérience d’affichage encore plus confortable.

En revanche, la console d’Asus est moins endurante. Par ailleurs, ces performances se payent au prix fort, puisque la ROG Ally est proposée à 799,99 €, un prix presque deux fois supérieur à la console de Valve. One vous laisse découvrir plus en détail les avantages et défauts de la console, dans notre test dédié. À noter que depuis le 16 octobre, une version plus abordable, mais aussi moins puissante, est disponible. Il s’agit de la ROG Ally Z1 proposée à 699,99 €.

Console portable Asus ROG Ally Rakuten 489€

Pixmania FR 613.69€

Fnac 639€

Cdiscount 649€

Amazon 649€

Boulanger 649.99€

RueDuCommerce 799.92€

Darty 799.99€ Plus d'offres

Console portable Asus ROG Ally Z1 Fnac 499€

Pixmania FR 499€

Cdiscount 499€

Amazon 499€

Boulanger 499.99€

Rakuten 599€ Plus d'offres

Le Steam Deck, la console PC la plus abordable

Le Steam Deck de Valve est l’une des premières consoles a avoir initié le genre. Cette dernière, sortie en 2022, se présente comme une machine de cloud gaming portable, qui permet de jouer à un grand nombre de jeux PC, à un prix très abordable. En effet, le Steam Deck est disponible à partir de 369 € dans sa version LCD 64 Go. Elle est également disponible à 419 € (256 Go) et 469 € (512 Go). Prochainement, Valve ne commercialisera plus que son modèle 256 Go.

Depuis le 16 novembre, le constructeur propose également une version OLED de sa console phare, qui profite de nombreuses améliorations. Cette dernière est disponible en deux versions de stockage 512 Go (569 €) ou 1 To (679 €).

Steam Deck ©Steam

Tout comme la ROG Ally, il est également possible de l’utiliser comme un véritable ordinateur de bureau en la branchant sur un écran de PC, ou comme une console de salon en la connectant à un téléviseur via un dock similaire à la Switch.

Globalement, la machine propose de bonnes performances, bien que celles-ci soient en dessous de la ROG Ally. Enfin, il faut savoir que le Steam Deck fonctionne sous Linux, avec SteamOS, et qu’elle se cantonne à la plateforme Steam. Bien que cela ne soit pas totalement impossible de jouer sur d’autres plateformes, la console n’est pas prévue pour un autre usage, et il sera nécessaire de recourir à diverses manipulations techniques pour ce faire. Si vous ne jouez que sur Steam, cette restriction ne devrait en revanche pas trop vous incomber. Vous profiterez en effet de la meilleure expérience de navigation possible, puisque la console est totalement optimisée pour la plateforme.

Il faut toutefois noter que Valve travaille sur un dual-boot qui permettra aux utilisateurs du Steam Deck d’installer Windows 11 sur la console. Ce qui devrait leur permettre de pouvoir jouer aux jeux d’autres boutiques bien plus facilement.

Steam Deck (64 Go) Rakuten 330€ Steam Deck (256 Go) RueDuCommerce 566€ Steam Deck (512 Go) RueDuCommerce 702.92€

Amazon 817.13€

Cdiscount 1,007.24€

Il convient de prendre en compte différents critères dans le choix de votre console de jeu.

🫰 Le budget

L’un des critères les plus importants à prendre en compte dans le choix d’une console est sans aucune doute son prix. Concernant les consoles de salon, les propositions de Sony et Microsoft sont les plus onéreuses. Afin de cibler un public plus large, les deux constructeurs proposent toutefois des compromis avec leurs éditions digitales, qui s’adressent aux consommateurs qui ont des budgets plus serrés. En effet, opter pour l’édition numérique de la PS5 peut être une bonne option si vous n’avez pas les moyens d’acheter la version avec lecteur de disque.

En revanche, du côté de Microsoft, les deux modèles estampillés Series présentent des différences plus marquées, puisque la Xbox Series S est moins puissante que la Xbox Series X. En revanche, l’écart de prix entre la Xbox Series S (1 To) et la Xbox Series X est également plus conséquent. Comptez 200 € de différences entre ces deux versions, contre 100 € seulement entre les deux Playstation. Enfin, la Nintendo Switch se présente comme la plus abordable des consoles du marché. À noter que la Xbox Series S (512 Go) ne la distance que de quelques dizaines d’euros.

Si vous préférez opter pour une console portable aussi puissante qu’un PC, qui mise sur le cloud gaming, vous devrez dépenser une belle somme pour vous offrir la ROG Ally, qui offre actuellement les meilleures performances. Proposée à 100 € de moins, sa version allégée ne vaut pas forcément le coup en termes de rapport performances/prix. Le Steam Deck est quant à elle une proposition plus abordable. En revanche, les versions OLED dépassent le prix de la PS5. La plus onéreuse d’entre elles s’approche même du prix de l’Asus ROG Ally Z1.

🕹️ Le catalogue de jeux

Si vous préférez les jeux familiaux, qui mettent l’accent sur le multijoueur local, il faudra naturellement vous tourner vers la Nintendo Switch, qui n’a pas de concurrence sur ce point. Par ailleurs, si vous êtes fan des licences Mario, Zelda ou Pokémon, vous ne trouverez pas ces jeux ailleurs que sur la Switch.

Les autres consoles proposent davantage de titres multiplateformes, bien qu’elles disposent également de leurs propres exclusivités. Par exemple, les titres Spider-Man, Horizon, Gran Turismo, Uncharted, God of War ou encore Final Fantasy sont sur Playstation, tandis que les licences Forza et Halo sont jouables sur Xbox.

De la même manière, vous pourrez choisir entre le Steam Deck et la ROG Ally en fonction du catalogue que chacune a à offrir. Si la ROG Ally offre une liberté conséquente en permettant d’accéder aux catalogues de multiples plateformes de cloud-gaming, la console de Valve se limite quant à elle au catalogue de Steam.

😍 Vos préférences

Enfin et au-delà des aspects budgétaires et vidéoludiques, vos préférences vont bien évidemment aider à faire pencher la balance pour l’une ou l’autre des consoles. Qu’il s’agisse du design de la console, de l’ergonomie de la manette, du type de console (portable ou salon), ou encore des graphismes proposées.

En effet, les PS5 et Xbox sont conçues pour une expérience de salon uniquement ; quoi qu’il est désormais possible de streamer les jeux de la Playstation sur un plus petit écran grâce au Playstation Portal, mais uniquement depuis chez vous. Si vous souhaitez avoir plus de flexibilité et pouvoir jouer à l’extérieur, tout comme depuis le confort de votre téléviseur, les consoles Switch, ROG Ally et Steam Deck sont des hybrides, qui se prêteront parfaitement à ces deux cas d’utilisation.

Par ailleurs, les graphismes et la fluidité sont le fort des PS5 et Xbox Series X qui offrent des rendus en 4K à 120 Hz. Les consoles portables de Valve et Asus proposent quant à elles une expérience un cran en dessous, mais qui reste toutefois très solide. La Switch n’est en revanche pas au niveau dans ce domaine, et subit un retard de performances comme toutes les consoles de Nintendo avant elle. Un problème qui devrait toutefois être en partie réglé par la prochaine Switch.

