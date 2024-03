Apple AirPods 4 : tout ce que l’on sait déjà sur la prochaine génération

La quatrième génération d’AirPods arrive en 2024 et devrait apporter un certain nombre de nouveautés. En effet, les rumeurs sur les AirPods 4 suggèrent plusieurs améliorations significatives par rapport aux générations précédentes. Notamment une meilleure qualité audio, ou encore une autonomie prolongée. Apple pourrait également ajouter des fonctionnalités de santé, et notamment une aide auditive.

Vous souhaitez tout savoir à propos des futurs écouteurs haut de gamme de la marque à la pomme ? Nous avons justement réuni toutes les informations les plus fraîches à propos des Apple AirPods 4 sur cette page. Nous mettrons à jour ce dossier régulièrement, à mesure que de nouvelles informations ou rumeurs surgiront au sujet de ces petits bijoux technologiques.

Les AirPods 4 pourraient être commercialisés d’ici la fin de l’année 2024. Les écouteurs seraient dévoilés en septembre, en même temps que les iPhone 16. C’est en tout cas ce que pense Mark Gurman, le journaliste de Bloomberg. Un sentiment que partage également l’analyste Ming-Chi Kuo. Selon ce dernier, les nouveaux écouteurs ne devraient pas être expédiés avant le second semestre 2024, voire le premier semestre 2025, en raison d’un changement de partenaires pour la fabrication.

Cette échéance pourrait correspondre avec le calendrier de sortie habituel. En effet, une fenêtre de deux à trois ans sépare chaque génération d’AirPods. Les premiers étant sortis en 2016, les seconds en 2019, et la troisième génération en 2021. On parle bien évidemment des versions classiques, et non des modèles Pro et Max.

✌️ Combien de modèles d’AirPods sont prévus en 2024 ?

Toujours selon Mark Gurman, Apple aurait prévu de sortir non pas une mais deux versions pour ses AirPods 4. En effet, en plus de la version standard, la firme de Cupertino pourrait proposer de manière inédite une version d’entrée de gamme, baptisée AirPods Lite. Ce qui confirme la rumeur annoncée début 2023 par l’analyste Jeff Pu, un analyste également réputé dans le secteur.

Plus abordables et naturellement moins sophistiqués, les AirPods Lite devraient être dépourvus de quelques fonctionnalités, comme la réduction de bruit active, réservées au modèle de base. Cette version premier prix permettrait à la marque américaine d’étendre sa cible de clientèle.

Les actuels AirPods 3 © Apple

Le journaliste Gurman explique qu’Apple aurait prévu une refonte de sa gamme d’AirPods. Pour ce faire, les AirPods 2 et 3 seront progressivement supprimés au profit des deux prochaines versions de quatrième génération. Ce serait le manque de popularité des AirPods 3 qui aurait poussé la marque à vouloir différencier ses appareils.

La firme de Tim Cook a compris qu’elle avait tout intérêt à capitaliser sur ses AirPods qui leur rapportent énormément d’argent. En effet, la division Home and Accessories (AirPods, Apple TV, Apple Watch, produits Beats, HomePod, iPod touch et accessoires) a généré près de 40 milliards de dollars de recettes sur l’année 2023, contre près de 30 milliards pour les Mac ou les iPad.

💰 Quel sera le prix des AirPods 4 ?

Le prix des AirPods 4 reste pour l’heure un mystère, comme leur date de sortie. Toutefois, selon l’analyste Kuo, Apple pourrait proposer ses AirPods Lite aux alentours de 99 dollars. Un tarif inédit et particulièrement attractif pour des écouteurs estampillés Apple.

Par ailleurs, la version de base pourrait être proposée à un prix similaire à celui de la précédente génération. En effet, il est très rare qu’Apple concède une baisse de prix pour ces nouveaux appareils. Qui plus est lorsqu’il s’agit d’une montée en gamme. Pour rappel, les AirPods 3, sortis en 2021, ont été commercialisés au prix de 199 €. Ainsi, on s’attend à ce que les AirPods 4 soient au minimum proposés au même prix, voire à un tarif supérieur.

🎧 Quel design pour les Apple AirPods 4 ?

Selon les dires de Mark Gurman, le design des Apple AirPods 4 ne devrait pas s’écarter drastiquement de celui de ses prédécesseurs. La prochaine paire d’écouteurs devrait en effet s’inspirer du design des AirPods 3 et AirPods 2 Pro. En ce sens, l’esthétique devrait donc être encore plus soignée.

Le design du boîtier de chargement devrait également être renouvelé et se rapprocher de celui des AirPods 2 Pro. Par ailleurs, il est plus que probable qu’Apple conserve la finition blanche caractéristique de tous ses modèles d’écouteurs jusqu’à présent.

L’arrivée de la fonctionnalité de réduction de bruit active, comme nous allons le voir dans la partie suivante, pourrait également nécessiter un changement de design, matérialisé par l’ajout d’embouts en silicone ou d’une tout autre matière.

🆕 Quelles nouveautés sont attendues sur les AirPods 4 ?

👍 Une qualité audio supérieure avec la puce H2 et la réduction de bruit active

Les AirPods 4 devraient profiter de la puce H2, une technologie dont profite déjà les AirPods 2 Pro. La puce H2 offre des performances audio améliorées par rapport à la puce d’ancienne génération. Les traitements logiciels contribuent à offrir un son plus clair sur une gamme de fréquences élargie, ainsi que des basses plus riches. De plus, la puce H2 est compatible avec le Bluetooth 5.3, qui offre des connexions sans-fil encore plus fiables et performantes que le Bluetooth 5.0 des AirPods 3 actuels.

La puce H2 sur les AirPods 2 Pro © Apple

La version Lite pourrait toutefois être équipée de la puce H1, qui équipe actuellement les AirPods de deuxième et troisième génération. Ce qui pourrait justifier cette différence de prix.

La réduction de bruit active (ANC), qui est pour l’heure uniquement réservée aux modèles Pro et Max, pourrait également faire son apparition sur le modèle de quatrième génération selon Gurman. Le cas échéant, elle serait réservée au modèle standard. L’audio adaptatif serait plus que bienvenu sur les prochains AirPods 4. En revanche, une isolation acoustique optimale serait probablement nécessaire pour profiter pleinement de cette technologie. Pour ce faire, la meilleure option reste les embouts isolants, comme sur les AirPods Pro. Reste à voir si Apple est prêt à opérer les changements, ou souhaite conserver cette caractéristique comme un argument différenciant pour ses modèles Pro.

🔋 Une meilleure autonomie

En plus d’être plus performante, la puce H2 est également moins énergivore que la puce H1. De plus, la norme Bluetooth 5.3 offre une meilleure efficacité énergétique. Ce qui peut également aider à prolonger la durée de vie de la batterie.

À titre de comparaison, les AirPods Pro 2 profitent d’une heure et demie d’autonomie en plus avec l’ANC activé, par rapport à la génération précédente. Ainsi, les AirPods 4 pourraient afficher une autonomie allant jusqu’à 7h30, par rapport aux AirPods 3, qui offrent jusqu’à 6 heures d’autonomie.

🦻 Des fonctionnalités de santé

Les AirPods 4 pourraient également se doter d’une fonctionnalité d’aide auditive. Une rumeur qui ne date pas d’hier, puisqu’en 2023, Gurman avait rapporté qu’Apple était en train de mettre au point une fonction de santé pour ses AirPods. Il était question plus précisément d’un test auditif pour évaluer les problèmes d’audition.

Ces fonctionnalités s’inscriraient dans la continuité de ce que propose déjà les écouteurs d’Apple. En effet, les AirPods actuels disposent de fonctionnalités d’aide auditive comme Live Listen, qui permet d’amplifier le rendu sonore grâce au micro de l’iPhone. Les AirPods Pro disposent également de la fonction Conversation Boost, qui permet de rendre plus audible les conversations à proximité.

© Apple

Bien que ce type de dispositif n’est pour l’heure pas capable de remplacer totalement une prothèse auditive, une étude de 2022 montre que les perspectives d’évolution des AirPods dans le domaine de l’aide auditive sont prometteuses.

Par ailleurs, Apple pourrait nous réserver d’autres surprises. En effet, d’anciens brevets suggèrent que la marque cherche à intégrer des fonctionnalités de santé similaires à celles de ses Apple Watch, comme la mesure du rythme cardiaque et de la température.

🔌 La prise en charge de l’USB-C et de Find My

Les écouteurs AirPods 4 seront accompagnés d’un étui de charge compatible USB-C. L’adoption de cette norme devrait permettre à Apple de proposer de manière inédite la charge ultra-rapide sur ses AirPods 4.

En effet et comme vous le savez sans doute si vous suivez l’actualité de près, les nouvelles réglementations européennes obligent tous les constructeurs à adopter l’USB-C comme nouveau standard universel sur leurs appareils.

Apple n’échappe pas à la règle et a d’ailleurs dû abandonner le port Lightning sur ses iPhone 15. D’autre part, la marque a également mis à jour ses AirPods 2 Pro en septembre 2023, en proposant une nouvelle version dotée d’un boîtier de charge compatible USB-C et de quelques autres petites améliorations.

Signal sonore du boîtier de charge des AirPods 2 Pro après une alerte de localisation via Find My © Apple

D’autre part, le boîtier de la prochaine génération d’AirPods devrait profiter des mêmes fonctionnalités que celui des AirPods 2 Pro. Ce dernier embarque des haut-parleurs qui émettent un signal sonore lorsqu’on lance une alerte de localisation via l’application Find My. Ceci dans le but de permettre aux utilisateurs de retrouver plus facilement leurs écouteurs. Une nouveauté rendue possible grâce à l’intégration de la puce U1.

❓ Qu’en est-il des versions AirPods Max et AirPods Pro ?

Les rumeurs suggèrent également l’arrivée d’une nouvelle version de l’Apple AirPods Max d’ici fin 2024. Le nouveau casque pourrait donc être lancé plus ou moins en même temps que les AirPods 4. Les nouveautés ne seront pas nombreuses, et se concentreront sur l’ajout d’un port USB-C et de nouveaux coloris.

En effet, la marque aurait principalement l’intention de se conformer à la législation européenne, qui, on le rappelle, oblige les constructeurs à passer à l’USB-C d’ici le 28 décembre 2024. Les afficionados des produits de la marque devront donc patienter encore plus avant de pouvoir mettre la main sur une version plus évoluée.

Les AirPods Max © Apple

Ils pourront toutefois se consoler, car les futurs AirPods Pro sont attendus pour 2025. Ils devraient quant à eux profiter d’une véritable évolution par rapport au modèle actuel d’AirPods 2 Pro. En effet, les prochains AirPods 3 Pro profiteront d’une nouvelle puce, et d’un design revisité.

Tout comme sur ses AirPods 4, Apple prévoit également d’intégrer des fonctions de santé auditive, ainsi que de nouvelles fonctionnalités de santé comme le suivi de la température corporelle. Par ailleurs, la marque souhaiterait rendre ses écouteurs encore plus confortables selon Gurman. On pourrait peut-être voir arriver une fonctionnalité qui permettrait de contrôler le volume en hochant la tête ? Cela reste à confirmer.