PS5 Pro : un développeur confirme son existence, l’annonce serait imminente

© Sony

La PS5 dispose dans sa ludothèque de quelques jeux visuellement impressionnants tels que FF7 Rebirth, The Last of Us Part I ou encore Marvel’s Spider-Man 2. Toutefois, une partie de la communauté estime que les titres de cet acabit sont encore trop rares, près de quatre ans après le lancement de la machine.

La fameuse PS5 Pro pourrait enfin offrir aux joueurs des expériences graphiquement sensationnelles beaucoup plus régulièrement. Encore faut-il que Sony l’annonce officiellement. Après de longs mois de rumeurs évoquant la nouvelle console, le constructeur japonais pourrait la dévoiler d’ici peu.

La PS5 Pro existe bel et bien d’après un développeur, l’annonce serait pour bientôt

La Gamescom 2024 vient juste de s’achever à Cologne. L’Opening Night Live du mardi 20 août a permis aux joueurs d’admirer de nombreux trailers de jeux en cours de développement. Le salon, qui se déroulait jusqu’au dimanche 25 août, offrait même un accès privilégié à certains d’entre eux.

À lire > PS5 Pro : Sony retarderait délibérément la sortie pour attendre GTA 6

Évidemment, la Gamescom permet aussi aux professionnels du jeu vidéo de se rencontrer. Sur place, Lorenzo Fazio, journaliste italien du média Multiplayerit, s’est entretenu avec un développeur particulièrement loquace. Ce dernier lui a fait une révélation de taille : l’annonce de la PS5 Pro est imminente.

« Ils voulaient sortir leur jeu d’ici à la fin de l’année, mais ont décidé de ralentir le développement en attendant la PS5 Pro », détaille-t-il sur la chaîne Twitch de Multiplayerit. Est-ce que le studio en question veut que son jeu fasse partie du line-up de lancement de la PS5 Pro pour bénéficier de l’exposition de la console ?

Pari risqué s’il ne s’agit pas d’une grosse production, sachant que des jeux labellisés PS5 Pro pourraient sortir en même temps que la machine. Cette petite phrase lâchée par le professionnel du jeu vidéo laisse aussi penser qu’il faudra attendre 2025 pour la découvrir.

De son côté, le média Wccftech a appris pendant la Gamescom qu’un développeur connaissait déjà les spécifications techniques de la PS5 Pro et même que l’Unreal Engine 5 fonctionnerait beaucoup mieux sur celle-ci.

Il s’agirait du même studio interrogé par Lorenzo Fazio, qui ne serait pas un grand nom de l’industrie d’après Wccftech. Une annonce de la PS5 Pro en septembre lors d’un PlayStation Showcase ou au Tokyo Game Show n’aurait rien de surprenant au vu de ces témoignages.