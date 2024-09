PS5 Pro : où et à quelle heure suivre la présentation en direct ?

Aujourd’hui, Sony organise une présentation technique pour parler de la Playstation 5 et de ses futures innovations. Le constructeur devrait en profiter pour mettre officiellement fin au suspense en présentant sa nouvelle console tant attendue, la PS5 Pro. Afin de ne rien rater des révélations à venir, découvrez où et quand suivre le live.

La PS5 Pro n’est désormais plus un mythe. Après avoir discrètement officialisé l’existence de la console à l’occasion de ses 30 ans, Sony s’apprête à lever le voile sur ses spécificités techniques ! En effet, le constructeur nippon a annoncé qu’une présentation technique de la Playstation aura lieu aujourd’hui, le 10 septembre 2024. Mark Cerny, le principal architecte de la PS5, se chargera d’animer cette présentation qui sera très courte, puisqu’elle ne devrait durer que 9 minutes.

📅 Où et quand regarder la présentation de la PS5 Pro ?

La présentation débutera à 17 heures (heure française) et sera diffusée sur la chaîne YouTube officielle de Playstation. Vous pouvez également retrouver le live juste en dessous. Comme d’habitude, vous pouvez compter sur nous pour vous tenir informé de tout ce qu’il y a à savoir.

🤔 Que devons nous attendre de la conférence ?

Même si Sony est resté vague quant au sujet qui sera abordé durant cette présentation, il a confirmé par erreur que sa Playstation 5 améliorée serait bien à l’honneur. Ainsi, nous devrions découvrir le design officiel de la PS5 Pro, mais aussi les nouveautés par rapport à la console actuelle. On peut également s’attendre à ce que le prix et la date de sortie de la nouvelle console soient révélés.

❓ Quelles sont les rumeurs sur la PS5 Pro à ce stade ?

Selon les rumeurs, la Playstation 5 Pro devrait profiter d’un GPU plus puissant. De plus, la console pourrait être doté du PSSR, une technologie d’upscaling maison, qui permettrait de gonfler toujours plus les performances graphiques. Grâce à cette combinaison, la console serait deux fois plus puissante que la console actuelle.

Concrètement, cela se traduirait par des jeux plus beaux et plus fluides, puisque la console pourrait atteindre une résolution en 4K à 60 images par seconde avec le ray tracing actif, même sur les titres gourmands. Les rumeurs font également mention d’un fonctionnement plus silencieux, d’un SSD plus rapide, ou encore d’une capacité de stockage revue à la hausse.

Cette version Pro se démarquerait également de par son nouveau design à trois bandes. La console est attendue d’ici la fin de l’année. La date du 6 décembre 2024 a été avancée. Enfin, son prix pourrait se situer entre 600 et 700 € selon la version, Standard ou Digitale. En attendant d’en apprendre davantage avec la conférence du jour, on vous invite bien évidemment à consulter notre dossier complet, où on fait le point sur toutes les rumeurs connues à ce jour.