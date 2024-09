PS5 Pro : seulement « 40 à 50 jeux » pourront vraiment exploiter la puissance de la console à sa sortie

Crédit : Sony

Après des mois de rumeurs, Sony présentait hier la PlayStation 5 Pro, une nouvelle version de sa console à la fiche technique plus musclée. Dans la foulée, nos confrères américains de CNET révélait avoir mis la main en avant-première sur la console. Ils décrivent cette expérience dans un long article, qui mentionne notamment que, selon Sony, « environ 40 à 50 jeux bénéficieront de correctifs lors du lancement de la console en novembre ».

Une avalanche de patchs next-gen se prépare pour les jeux PS5

Ces “correctifs” sont en réalité des mises à jour next-gen pour les plus gros jeux de la PS5. On peut donc s’attendre à des claques graphiques sur la console. Certains titres ont d’ailleurs été montrés lors de la présentation, notamment Gran Turismo 7, Ratchet & Clank : Rift Apart et Marvel’s Spider-Man 2. La qualité des graphismes semblait grandement améliorée sur ces titres.

Ce mardi, Mark Cerny ouvrait sa présentation en expliquant que l’objectif principal de la PS5 Pro était de supprimer le choix demandé aux joueurs entre les performances et la qualité sur la PS5. Ainsi ces nouvelles versions des jeux seront à même d’atteindre les 60 images par secondes, tout en proposant une meilleure résolution et des détails plus abondants à l’image.

Tous les titres ne seront pas à même de tirer le meilleur de la PlayStation 5 Pro

Toutefois, 40 à 50 jeux, c’est beaucoup, mais loin de représenter tout le catalogue disponible sur la PS5. On s’attend à ce qu’il s’agisse surtout de titres édités par Sony, le fabricant étant soucieux de fournir un argument de vente pour sa console au prix de départ démentiel de 899 euros

C’est en tous cas ce que montrent les premiers jeux révélés sur le site de PlayStation. La nouvelle page dédiée à la PS5 Pro indique que les 7 jeux suivants se préparent à recevoir un lifting :

Horizon : Forbidden West

Until Dawn

Ratchet & Clank : Rift Apart

The Last of Us : Part I

The Last of Us : Part II

Demon’s Soul

Gran Turismo 7

Au vu de la présentation, on peut donc y ajouter Marvel’s Spider-Man 2, exclusivité sortie en 2023. On ignore quelle sera la taille des fichiers pour ces mises à jour. Même si elles sont volumineuses, la machine est préparée à les recevoir avec ses 2 To de stockage interne. La PS5 Pro sera disponible à la précommande à partir du 26 septembre.