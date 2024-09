Le State of Play de Sony pourrait avoir lieu le 24 septembre

Le State of Play de Sony pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine et on devrait y découvrir, entre autres, le remaster de Horizon Zero Dawn.

Les rumeurs gondaient déjà depuis quelque temps et l’on savait que le prochain State of Play de Sony était prévu pour la fin du mois de septembre. Mais si l’on en croit Jeff Grubb, initié de l’industrie et journaliste à Giant Bomb, le prochain livestream State of Play de Sony devrait être diffusé dès la semaine prochaine. C’est du moins ce qu’affirme Jeff Grubb. Dans son émission Game Mess Mornings, il a déclaré que le prochain State of Play aura « presque certainement lieu » le 24 septembre.

Toujours d’après lui, il semblerait que l’on y découvre le remaster de Horizon Zero Dawn. Ce jeu de rôle et d’action devrait donc faire ses débuts officiels. Cela se recoupe avec une autre information récente en provenance de l’organisme américain de classification ESRB détaillant une sortie sur PS5 et PC pour le jeu.

Un autre remaster, mais qui n’a pas été nommé, pourrait également faire son entrée même si Jeff Grubb le considère comme « encore moins excitant » que celui de Horizon Zero Dawn.

Sony prépare l’arrivée de la PS5 pro

On imagine que Sony souhaite enrichir son catalogue de jeux « PS5 Pro Enhanced » en vue de l’arrivée de la PS5 Pro. Rappelons que Sony l’a présenté la semaine dernière et que parmi les améliorations annoncées, les joueurs devraient pouvoir profiter de graphismes 4K avec des fréquences d’images élevées (60 images/sec). Cela sera possible grâce à un upscaling vers la 4K grâce au PSSR (technologie de super-échantillonnage propriétaire de Sony), une fréquence d’images constante de 60 FPS et l’amélioration des effets de ray tracing.

La PS5 Pro devrait être disponible dans le monde entier le 7 novembre 2024 pour un prix qui pourrait s’avérer prohibitif puisqu’il faudra débourser au moins de 799,99 €, sans lecteur de disque !