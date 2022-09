PS5 : que faire si un disque reste bloqué ?

PS5, disque bloqué © Nattawit Khomsanit (Shutterstock)

Si vous avez dépensé les 100 euros supplémentaires sur une PS5 avec lecteur de disque, vous ne voulez pas qu’un CD bloqué la transforme en un modèle numérique hors de prix. Heureusement, il existe plusieurs méthodes pour régler ce problème et libérer à nouveau le lecteur de disque de votre PS5. Il se trouve que l’une est plus facile que l’autre.

Le moyen facile de retirer un disque coincé dans votre PS5

C’est la méthode que vous devriez essayer en premier, si vous le pouvez. C’est moins complexe et relativement rapide. Vous devrez d’abord terminer de débrancher votre PS5 de l’alimentation. Ensuite, vous devrez retirer la plaque inférieure si vous ne l’avez pas déjà fait, puis vous pourrez retirer le boîtier inférieur.

Maintenant, tout ce que vous avez à faire est d’utiliser un tournevis pour tourner la vis recouverte d’un autocollant noir dans le sens des aiguilles d’une montre, ce qui poussera manuellement tout ce qui se trouve à l’intérieur du lecteur de disque.

Voici le processus décrit en vidéo :

La manière plus difficile de retirer un disque PS5 bloqué

Cette méthode est plus drastique, mais aussi beaucoup plus complexe. Attention, cette ette méthode rompt votre garantie, car vous devrez retirer le sceau de sécurité situé à l’intérieur de votre PlayStation. Si vous souhaitez conserver votre garantie, arrêtez-vous ici et apportez votre PS5 chez Sony pour une réparation officielle.

La méthode consiste à dévisser le boîtier intérieur de votre PS5 dans son entièreté. Au fur et à mesure que vous retirez des pièces, conservez les vis bien à l’écart des autres et dans l’ordre, telles que celles du ventilateur. Ce processus peut être simple, bien que fastidieux, mais il peut devenir un gros casse-tête si vous mélangez les différentes vis.

L’objectif final ici est de retirer entièrement le lecteur de disque. Vous l’ouvrirez, en retirant bien sûr de nombreuses vis en cours de route. Ensuite, soulevez délicatement le couvercle encore attaché afin de dévisser la barrière restante entre vous et votre disque coincé.

Vous pouvez retirer le disque d’ici, puis inverser le cours et tout refermer. Vérifiez bien que les rouleaux (le mécanisme qui fait rouler vos CD dans et hors de votre PS5) peuvent rebondir facilement. Assurez-vous que l’intérieur du boîtier est propre et sans poussière. Soyez juste prudent autour du lecteur laser, car s’il est endommagé, il ne pourra plus lire vos disques.

Voici le processus décrit en vidéo :