Instagram : comment récupérer son compte piraté, bloqué, désactivé ou sans mot de passe ?

Vous ne parvenez plus à vous connecter sur Instagram, et vous pensez que votre compte est irrécupérable ? Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi vous ne pouvez plus y accéder. En effet, il se peut que votre compte ait été bloqué ou limité par le réseau social, ou bien que vous ayez été victime d’un piratage. Par ailleurs, vous ne pourrez pas vous connecter si vous avez oublié votre mot de passe. Dernière possibilité, vous avez peut être désactivé ou supprimé volontairement votre compte ? Rassurez-vous, des solutions de récupération existent pour chacune de ces situations. Voici nos astuces pour retrouver l’accès à votre compte Instagram.

Récupérer un compte Instagram dont vous avez oublié le mot de passe

Cela arrive à tout le monde d’oublier un mot de passe, et ce n’est pas très grave car vous pouvez le réinitialiser en quelques clics. Voici comment procéder pour récupérer votre compte Instagram en cas d’oubli de votre mot de passe :

Depuis l’écran de connexion, sélectionnez l’option Mot de passe oublié ? (navigateur/iOS) ou Obtenir de l’aide pour se connecter (Android) Renseignez votre nom d’utilisateur, votre adresse mail ou votre numéro de téléphone, puis cliquez sur Envoyer un lien de connexion. Vous pouvez également vous connecter avec votre compte Facebook Cliquez sur Suivant et suivez les instructions. Vous recevrez ensuite un lien de réinitialisation par e-mail ou SMS. Vous n’aurez plus qu’à ouvrir ce dernier, renseigner votre nouveau mot de passe et vous pourrez de nouveau accéder à votre compte.

Récupérer un compte Instagram désactivé, bloqué ou supprimé

Si vous avez désactivé votre compte et que vous souhaitez le récupérer, il vous suffit de vous connecter avec vos identifiants habituels. Votre compte sera alors automatiquement réactivé.

Par ailleurs, votre compte Instagram peut avoir été désactivé ou bloqué par le réseau social pour diverses raisons. Le cas échéant, un message vous informera lorsque vous tenterez de vous y connecter. Si vous pensez qu’il s’agit d’une erreur, il est possible de contester la décision en entrant vos identifiants et mot de passe de connexion sur la page d’accueil, et en suivant les instructions affichées à l’écran. Vous pouvez également remplir le formulaire après avoir coché l’option Mon compte a été désactivé. Instagram examinera ensuite votre demande et vous fera part de sa décision. Le délai de traitement peut prendre parfois plusieurs jours. Notez que si votre compte a été banni parce qu’il ne respectait pas les règles de la communauté, il y a peu de chance pour que vous puissiez le récupérer.

Si vous avez supprimé volontairement votre compte, ou que ce dernier a été supprimé par quelqu’un d’autre qui connaît votre mot de passe, vous ne pourrez pas le restaurer. Dans ce cas, la seule solution qui s’offre à vous est de créer un nouveau compte en utilisant la même adresse mail. Toutefois, vous ne pourrez peut être pas utiliser le même nom d’utilisateur, s’il a été utilisé par quelqu’un d’autre entre temps.

Récupérer un compte Instagram piraté

Vous pensez que votre compte Instagram a été piraté ? Vous serez informé si une connexion non habituelle a eu lieu avec votre compte. Par ailleurs, si le hacker a modifié votre adresse mail, vous recevrez un e-mail de la part de security@mail.instagram.com pour vous en informer. Vous pourrez alors annuler cette action depuis le message en cliquant sur l’option Sécuriser mon compte.

Dans le cas où votre mot de passe a également été modifié, vous pouvez alors demander un lien de connexion à Instagram. Pour ce faire, suivez ces quelques étapes :

Depuis l’écran de connexion d’Instagram, sélectionnez Obtenir de l’aide pour se connecter. Renseignez le nom d’utilisateur, ainsi que l’adresse mail ou le numéro associé à votre compte, puis cliquez sur Envoyer un lien de connexion. Dans l’éventualité où vous n’avez pas accès à ces informations, faites une demande sur la page d’assistance. Confirmez que vous êtes une vraie personne et cliquez sur Suivant. Cliquez sur le lien de connexion partagé sur votre boîte mail ou par SMS, et suivez les instructions.

Si vous pensez que quelqu’un a piraté votre compte, mais que vous y avez toujours accès, il est recommandé de renforcer au plus vite la sécurité de votre compte. Pour ce faire, vous pouvez :