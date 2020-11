PS5 : comment la configurer pour exploiter 4K, HDR, Audio 3D, … ?

La PS5 est disponible en France. Avant de lancer votre premier jeu sur la machine, retour sur ces paramètres essentiels à configurer pour la meilleure expérience vidéoludique possible.

PlayStation 5 – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

La PS5 est disponible en France depuis ce 19 novembre. Si les précommandes se sont rapidement envolées, il en va de même pour les nouveaux stocks qui ont été alloués aux commerces en ligne. De quoi nous pousser à vous indiquer où l’on peut espérer trouver une PS5.

Avec cette console, une nouvelle génération prend donc la place, représentée par elle et les Xbox Series X/Series S pour Microsoft, dont un million d’exemplaires ont été écoulés le jour de son lancement.

Si vous avez la chance d’avoir une PlayStation 5, allez recevoir la vôtre ou comptez investir dans la machine (attention aux arnaques), voici notre guide des paramètres essentiels pour la faire tourner selon vos préférences.

Comment configurer la manette DualSense ?

La DualSense est l’un des arguments de vente de la PlayStation 5 avec son retour haptique généré par les sons des jeux et ses gâchettes adaptatives. Mais d’un joueur à l’autre, les sensations et préférences varient. Pour configurer votre manette, il faudra se rendre dans Paramètres > Accessoires. Là, vous pouvez modifier l’intensité des vibrations, celle de la pression des gâchettes, mais aussi la luminosité des leds.

Paramètres de la Dualsense sur PS5 – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

La DualSense ne se limite pas à la PS5. Elle peut être utilisée, non officiellement, sur d’autres supports comme Windows et Android. Mieux encore, des tests ont été concluants en raccordant la manette de Sony à une Nintendo Switch et même une PS3. Un comble quand on sait qu’elle est inopérante sur PS4. En revanche, la DualShock 4 est compatible PS5.

A noter qu’il est aussi possible de relier un clavier ou une souris à la PS5. Leur configuration s’effectue au même endroit que la DualSense.

Choisir les paramètres sonores parfaits pour l’audio 3D

Autre fonctionnalité de la PlayStation 5, la prise en charge du casque Pulse, ou n’importe quel accessoire du genre, permettant de profiter de l’audio 3D. Un casque se connectant directement à la machine ou la manette DualSense. Pour le paramétrer, il suffit ensuite de se rendre dans Paramètres > Son > Sortie Audio, activer l’audio 3D et changer son profil. paramètres.

Paramètres audio de la PlayStation 5 – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

A noter que d’origine, la PS5 change automatiquement de diffuseur audio. Si vous y branchez un casque, elle va basculer dessus directement. Une option que l’on peut désactiver dans les paramètres audio de la console.

PS5 : 4K, Full HD, quelle définition ? Et le HDR ?

La PS5 est compatible 4K à 60 images par seconde. Enfin, plutôt Ultra HD puisque sa définition maximale de sortie est de 3840 x 2160 pixels.

Au premier allumage, elle se cale automatiquement sur la définition native du téléviseur ou du moniteur auquel elle est raccordée. Si vous souhaitez la modifier, il faut passer par ce chemin : Paramètres > Ecran et vidéo > Résolution (faute de PlayStation puisqu’il s’agit de la définition et non de la résolution).

Paramètres vidéo de la PlayStation 5 – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

La PS5 n’est pas compatible QuadHD pour l’instant

A noter que pour l’instant, la PS5 ne prend pas en charge le Quad HD, une définition de plus en plus répandue sur les écrans d’ordinateur. Si c’est ce que vous possédez, la console ne va envoyer qu’un flux 1080p. Votre moniteur va alors upscaler ce signal. Une opération peu naturelle qui ne rend pas le meilleur résultat. Sony a promis de se pencher sur ce problème.

Autre point : le HDR. Pour rappel, cette technologie permet d’obtenir des images toujours plus fidèles à la réalité, en en faisant ressortir des détails jusqu’alors invisibles, et ce tant dans les parties lumineuses que sombres.

Sur PS5, faut-il choisir entre 4K ou HDR ?

Un atout pour la PS5, mais qui ne semble pas fonctionner en 4K sur cette machine. En effet, l’activation du HDR entraîne le passage en 1080p de l’affichage. La console argue que « le périphérique HDMI connecté ne prend pas en charge la résolution 2160p/HDR. » Pourtant, nous sommes actuellement équipé du Sony KD-65XH90, un TV de 65 pouces labellisé « Ready for PlayStation 5 ». Nous nous rapprochons de Sony pour tirer cela au clair.

4K ou HDR, il faut choisir sur PS5 – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Activer le son Dolby surround sur sa PlayStation 5

Pour ceux qui préfèrent jouer avec une barre de son ou des haut-parleurs, il est possible d’activer le son Dolby surround. Il faut aller dans Paramètres > Son > Sortie audio > Type de périphérique HDMI puis choisir Amplificateur AV. Notons que même si vous utilisez une barre de son compatible 5.1 ou 7.1, il ne faudra pas sélectionner Barre de son.

Activer sa barre de son sur PS5 – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Il faut ensuite choisir votre installation sonore dans la liste déroulante et Ajuster les positions des enceintes pour adapter le son au placement de vos enceintes dans la pièce. Pour finir, définir le Format audio, PCM linéaire si vous utilisez le HDMI pour connecter votre PlayStation à l’installation sonore, et Dolby ou DTS si le son provient de votre téléviseur.

La PlayStation 5 propose la lecture de Blu-Ray et il est possible d’activer le Dolby surround d’un film vers votre configuration 5.1 ou 7.1. Pour cela, il faut accéder à Paramètres > Sortie audio > Format audio et choisir Bitstream.

Activer le surround sur PS5 – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

La configuration de l’alimentation pour une économie d’énergie

La PlayStation 5 permet de modifier l’alimentation pour faire des économies d’énergie, en plus d’une démarche écologique. En se rendant dans Paramètres > Système > Gestion de l’alimentation, plusieurs paramètres se présentent.

Gérer vos options d’alimentation – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Un mode permettant d’économiser l’énergie mais sans mises à jour, activation à distance des téléchargements et rechargement de la DualSense lorsque la PlayStation 5 est en veille. Un autre paramètre permet à contrario de profiter de ces options.

Et une ultime configuration, plus libre, vous laissant le choix de tous les paramètres d’économie d’énergie. Notons que pour activer les mises à jour lorsque la PlayStation 5 est en veille, il faudra se rendre dans les paramètres des jeux/applications qui se trouvent le menu Paramètres > Données sauvegardées.