Play at Home : Sony offre gratuitement 10 jeux dont Horizon Zero Dawn sur PS4 et PS5

Sony vient d’annoncer les 10 prochains jeux gratuits du programme Play at Home. À compter du 26 mars, Sony offre gratuitement 9 jeux dont des pépites comme Subnautica et Enter the Gungeon. Horizon Zero Dawn sera gratuit à partir du 20 avril.

Dans le cadre du programme Play at Home qui a été lancé l’année dernière à la même période pour inciter les joueurs à jouer à domicile, Sony offre gratuitement une dizaine de jeux. En avril 2020, The Nathan Drake Collection et Journey avaient été offerts à tous les utilisateurs de la PS4.

Les 9 jeux offert sur PS4 et PS5 à partir du 25 mars – Crédit : Sony

Comme l’a précisé Sony, « notre nouveau programme Play at Home 2021 vise à fournir à la communauté PlayStation des jeux gratuits et des offres de divertissement pour rendre les prochains mois un peu plus amusants ». En effet, Play at Home devrait se terminer en juin 2021, mais nous n’avons pas encore de date précise.

Horizon Zero Dawn, Enter the Gungeon, Subnautica et 7 autres jeux gratuits

Sony a annoncé que les 10 prochains jeux du Play at Home sont Horizon Zero Dawn et 9 autres pépites dont des jeux indépendants : Abzû, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Subnautica et The Witness. De plus, les joueurs PlayStation VR vont pouvoir profiter de Astro Bot Rescue Mission, Moss, Thumper et Paper Beast.

Vous pouvez donc récupérer tous ces jeux gratuitement sur PS4 et PS5, même si vous n’êtes pas abonné au PlayStation Plus. Les 9 jeux seront disponibles à partir du 26 mars jusqu’au 23 avril 2021. Ensuite, Horizon Zero Dawn sera offert du 20 avril au 15 mai 2021. C’est l’occasion idéale de découvrir le jeu en monde ouvert avant la sortie du prochain opus Horizon Forbidden West cette année. D’ailleurs, les joueurs s’attendaient à découvrir un trailer d’Horizon Forbidden West lors du State of Play en février, mais Sony n’a rien annoncé à son sujet.

Enfin, n’oubliez pas que le programme Play at Home a déjà démarré depuis quelques semaines. Vous pouvez ainsi encore récupérer une copie digitale gratuite de Ratchet & Clank jusqu’au 1er avril. C’est aussi l’occasion de se préparer à la sortie de Ratchet & Clank : Rift Apart prévue pour le 11 juin 2021 en exclusivité sur la PlayStation 5 que nous avons eu l’occasion de tester.

Source : The Verge