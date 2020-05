PS5 : le PlayStation Magazine révèle une quarantaine de jeux next-gen

Avec l’annulation de la plupart des salons et des conférences dédiés aux jeux vidéo, les occasions de découvrir les titres prévus sur les consoles next-gen se sont faites assez rares. Et si Sony et Microsoft ont affirmé à multiples reprises que la pandémie n’a pas affecté le lancement de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X, le doute persiste concernant les jeux qui seront prêts à leurs lancements.

Crédit : PlayStation Magazine / Kaan Can Oyman

Sony nous a donné rendez-vous le 2 juin pour la présentation officielle de la PS5. Le contenu du live stream n’a pas été précisé, mais on s’attend à découvrir le mystérieux design de la console, et surtout une partie de son line-up de lancement. Dans son numéro de mai, le PlayStation Magazine avait d’ailleurs annoncé l’évènement, et dans celui à paraître le 2 juin, le magazine nous en dévoile encore un peu plus en listant une quarantaine de titres à venir sur PS5.

PS5 : Sony impose la rétrocompatibilité avec la PS4

Une liste non exhaustive de 38 jeux PlayStation 5

La couverture du prochain PlayStation Magazine nous promet une liste impressionnante de titres prévus sur PS5. À noter que le magazine a ratissé large pour rassembler un maximum de jeux. Certains d’entre eux ne sont pas près de voir le jour, notamment The Elder Scrolls VI ou Starfield de Bethesda. D’autre part, la plupart d’entre eux sont connus et ont déjà été annoncés.

On peut également s’étonner de l’absence de ténors tels que Cyberpunk 2077, Marvel’s Avengers, Beyond Good and Evil 2 ou encore Star Wars : Project Maverick. Sony se réserve probablement l’exclusivité pour sa présentation du 2 juin, l’évènement n’aurait plus beaucoup d’intérêt si tout avait déjà été dévoilé dans la presse.

PS5 : présentation, date de sortie, prix, performances, on vous dit tout

Crédit : PlayStation Magazine / GizChina

Crédit : PlayStation Magazine / GizChina

A Rat’s Quest: The Way Back Home (prévu pour 2021)

(prévu pour 2021) Assassin’s Creed Valhalla (prévu pour 2020)

(prévu pour 2020) Battlefield 6 (prévu pour 2021)

(prévu pour 2021) Chorus (prévu pour 2021)

(prévu pour 2021) Cygni: All Guns Blazing (date de sortie inconnue)

(date de sortie inconnue) Dauntless (date de sortie inconnue)

(date de sortie inconnue) Dirt 5 (prévu pour 2020)

(prévu pour 2020) Dragon Age 4 (date de sortie inconnue)

(date de sortie inconnue) Dying Light 2 (date de sortie inconnue)

(date de sortie inconnue) FIFA 21 (prévu pour 2020)

(prévu pour 2020) Godfall (date de sortie inconnue)

(date de sortie inconnue) Gods & Monsters (date de sortie inconnue)

(date de sortie inconnue) Gothic Remake (date de sortie inconnue)

(date de sortie inconnue) Madden 21 (prévu pour 2020)

(prévu pour 2020) Moonray (prévu pour l’été 2021)

(prévu pour l’été 2021) MicroMan (date de sortie inconnue)

(date de sortie inconnue) NHL 21 (prévu pour 2020)

(prévu pour 2020) Nth’O Infinity Reborn (prévu pour février 2021)

(prévu pour février 2021) Observer: System Redux (prévu pour 2020)

(prévu pour 2020) Outriders (prévu pour 2020)

(prévu pour 2020) Path of Exile 2 (prévu pour 2020)

(prévu pour 2020) PsyHotel (date de sortie inconnue)

(date de sortie inconnue) Quantum Error (prévu pour 2020)

(prévu pour 2020) Rainbow Six Quarantine (date de sortie inconnue)

(date de sortie inconnue) Rainbow Six Siege (date de sortie inconnue)

(date de sortie inconnue) Redo! Enhanced Edition (prévu pour 2020)

(prévu pour 2020) Scarlet Nexus (date de sortie inconnue)

(date de sortie inconnue) Sniper Elite 5 (date de sortie inconnue)

(date de sortie inconnue) Soulborn (prévu pour fin 2021)

(prévu pour fin 2021) Starfield (date de sortie inconnue)

(date de sortie inconnue) The Elder Scrolls 6 (date de sortie inconnue)

(date de sortie inconnue) The Lord of the Rings: Gollum (prévu pour 2021)

(prévu pour 2021) The Sims 5 (date de sortie inconnue)

(date de sortie inconnue) Ultimate Fishing Simulator 2 (prévu pour 2020)

(prévu pour 2020) Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (date de sortie inconnue)

(date de sortie inconnue) Warframe (date de sortie inconnue)

(date de sortie inconnue) Watch Dogs Legion (date de sortie inconnue)

(date de sortie inconnue) WRC 9 (prévu pour 2020)

Source : GizChina