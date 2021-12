PS5 : Sony travaillerait sur un modèle Pro avec deux cartes graphiques et le cloud gaming

Un brevet déposé par Sony et récemment publié via l’OMPI décrit une PS5 « Pro » équipée de deux APU, soit deux cartes graphiques et deux processeurs. Le brevet mentionne aussi le cloud gaming qui pourrait servir à la rétrocompatibilité de la console.

La PS5 est sortie depuis plus d’un an déjà, mais tous les joueurs n’ont pas encore réussi à s’en procurer une. La rupture de stock va durer jusqu’à l’année prochaine même si la situation s’est améliorée au cours des dernières semaines. Malgré la pénurie, Sony serait déjà en train de travailler sur le prochain modèle, souvent baptisé PS5 Pro. Et pour cause, celui-ci offrirait des performances supérieures au modèle actuel.

Une manette DualSense posée sur une PS5 – Crédit : Triyansh Gill / Unsplash

Un brevet déposé Sony Interactive Entertainment vient d’être publié le 8 décembre dans la base de données de l’OMPI, l’Organisation mondiale de par la propriété intellectuelle. Il décrit une « conception de CPU/GPU de jeu évolutive pour console domestique et jeu à la demande », comme l’a rapporté le compte Twitter « @Zuby_Tech ». Cette console serait donc une PS5 équipée de deux APU. Pour rappel, une puce APU (Accelerated Processing Unit) intègre à la fois un processeur (CPU) et une carte graphique (GPU).

La PS5 Pro est-elle en train de se rapprocher ?

Le diagramme du brevet de Sony partagé dans le tweet ci-dessous indique effectivement la présence de deux APU. La prochaine PS5 pourrait donc avoir deux cartes graphiques pour offrir de meilleures performances aux joueurs. La carte graphique principale serait utilisée pour faire tourner les jeux. La deuxième pourrait booster les performances à n’importe quel moment en cas de besoin.

Ce brevet est apparu pour la première fois l’année dernière. La PS5 Pro faisait alors parler d’elle en même temps que la PS5 Lite qui serait l’équivalente de la Xbox Series S. Aucun modèle n’a encore été officiellement confirmé par Sony, mais la PS5 Pro semble se rapprocher. Le brevet publié dans la base de données de l’OMPI explique que : « dans un environnement de simulation multi-GPU, la gestion de tampon de trame peut être mise en œuvre par de multiples GPU restituant des trames respectives de vidéo, ou en restituant les parties respectives de chaque trame de vidéo ».

Le prochain modèle de la PS5 serait donc équipé de deux cartes graphiques, mais ce n’est pas tout. Sony envisagerait également le cloud gaming. D’ailleurs, le Xbox cloud gaming est disponible depuis quelques semaines sur Xbox Series et Xbox One. La PlayStation 5 n’a pas besoin du cloud gaming pour faire tourner les jeux next-gen, mais elle pourrait s’en servir pour la rétrocompatibilité. Les joueurs attendent toujours l’arrivée de la rétrocompatibilité pour les jeux PS1, PS2 et PS3 sur la PlayStation 5. Sony n’aurait donc pas abandonné l’idée et pourrait bientôt proposer cette fonctionnalité via le cloud gaming.

Source : DualSHOCKERS