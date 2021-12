La manette pour VR en préparation chez Sony bénéficie d’un nouveau brevet

Un brevet récemment découvert pour les contrôleurs PSVR 2 montre plus en détail l’équipement de réalité virtuelle de nouvelle génération de Sony.

Sur le portail de la propriété intellectuelle de l’OMPI (l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle), un nouveau dépôt de brevet a été rendu public. Le dossier, qui a été publié la semaine dernière, concerne un « périphérique d’entrée » électroluminescent détecté par une caméra. Plus précisément il concernerait un périphérique de PSVR (PlayStation VR) 2 dont le casque est attendu pour 2022.

Les futures manettes VR présentées en début 2021 – Crédit: Sony | Remix via Nick Bush/Tom’s guide.com

Il semble que l’accent a été mis sur la détection des mouvements des mains. Ainsi de nombreuses LED sont disséminées sur la manette et elles seront détectées grâce à une caméra. Le casque lui aussi serait doté d’une caméra frontale. Le tout combiné ensemble permettrait donc de détecter avec précision vos mouvements.

Une détection des mouvements améliorée

« La présente invention améliore la stabilité de détection d’une unité électroluminescente à l’aide d’une caméra. Ce dispositif d’entrée a une région à suivre dans laquelle une pluralité d’unités électroluminescentes H est disposée. La région à suivre est composée : d’une partie arrière à suivre qui est positionnée derrière les éléments opérationnels dans une vue latérale ; et une partie avant à suivre qui est positionnée devant la partie arrière à suivre et s’étend dans une direction différente de la partie arrière à suivre ».

Schéma inclut dans le dossier du brevet déposé par Sony – Crédits : Sony

Le brevet décrit également un contrôleur semblable à une gâchette, avec un anneau qui se trouve derrière les boutons et le pouce de l’utilisateur, et les dessins montrent trois boutons supplémentaires qui peuvent être enfoncés à l’aide du majeur, de l’annulaire et de l’auriculaire d’un joueur.

Schéma inclut dans le dossier du brevet déposé par Sony (2) – Crédits : Sony

Ce n’est pas la première fois que nous voyons une demande de brevet déposé par Sony pour une manette ce mois-ci. Très récemment un brevet déposé concernait une manette PlayStation pour smartphone.

Bien que ce dernier dépôt de brevet soit réel, cela ne signifie pas necessairement que ces innovations verront le jour. Sony avait d’ailleurs précédemment confirmé que l’appareil ne serait pas lancé en 2021, mais nous espérons en voir davantage en 2022.

Source : Tom’sGuide.com