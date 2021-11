Le Xbox Cloud Gaming arrive sur les Xbox Series X/S et Xbox One

Le Xbox Cloud Gaming est enfin disponible sur les Xbox Series X/S et Xbox One. Les abonnés du Xbox Game Pass Ultimate peuvent ainsi essayer les jeux du Xbox Game Pass en passant par le cloud au lieu de les installer directement.

Le Xbox Cloud Gaming est l’une des offres de cloud gaming qui permet de jouer sur une variété de plateformes grâce au cloud. Intégré à l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate, le Xbox Cloud Gaming était jusqu’à présent disponible sur smartphones, tablettes et PC. Les joueurs peuvent donc profiter des plus gros titres Xbox sur leur smartphone. Microsoft a d’ailleurs remplacé les Xbox One de ses serveurs par des Xbox Series X pour améliorer les performances et les graphismes.

Le Xbox Cloud Gaming arrive sur consoles – Crédit : Microsoft

Désormais, Microsoft vient d’annoncer que le Xbox Cloud Gaming débarque aussi sur ses consoles de salon, à savoir les Xbox Series X/S et Xbox One. Cela peut sembler contradictoire puisque vous n’avez pas besoin du cloud gaming quand vous avez déjà la console à la maison. Cependant, l’objectif du cloud gaming sur consoles est différent de celui du cloud gaming sur smartphones ou tablettes.

Jouez aux jeux Xbox Series sur votre Xbox One grâce au cloud gaming

Avec l’arrivée du Xbox Cloud Gaming sur les consoles de salon, « vous pouvez découvrir et tester un grand nombre de titres rapidement, directement sur le cloud », explique Microsoft. En tant qu’abonné au Xbox Game Pass Ultimate, vous pouvez effectivement tester n’importe quel jeu du Xbox Game Pass en passant par le cloud au lieu de l’installer. Non seulement cela vous permet de gagner du temps, mais vous économisez aussi de l’espace de stockage.

Microsoft rappelle évidemment que « le fait d’installer les jeux reste au cœur de l’expérience Xbox ». Le Xbox Cloud Gaming sur consoles est donc principalement utilisé pour tester les jeux en avance avant de les télécharger. De plus, le Xbox Cloud Gaming vous permet aussi de rejoindre la partie d’un ami qui vous a invité sur un jeu que vous n’avez pas téléchargé sur votre console.

Enfin, un autre avantage du Xbox Cloud Gaming concerne directement les joueurs Xbox One. Ces derniers peuvent profiter des jeux uniquement disponibles sur les Xbox Series X et S comme The Medium ou Recompile sur leur Xbox One. Microsoft a également confirmé que la bibliothèque des titres jouables sur le cloud sera progressivement agrandie « pour inclure des jeux de nouvelle génération comme Microsoft Flight Simulator au début de l’année 2022 ».

