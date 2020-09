PS5 : il n’y aura pas de rétrocompatibilité pour les jeux PS1, PS2 et PS3 selon Ubisoft

Crédit : Laura Balbarde / Unsplash

En attendant d’avoir plus d’informations officielles, dont le prix et la date de sortie, au sujet de la PS5, il faut se contenter des fuites qui apparaissent régulièrement. Cette fois-ci, ce n’est pas un leaker de Twitter, mais le studio français Ubisoft qui a commis une maladresse dans la section FAQ de son site internet. À la question « Comment fonctionne la mise à niveau des jeux PlayStation 4 vers la version PlayStation 5 ? », le service client a répondu, entre autres, que « La rétrocompatibilité sera disponible pour les titres PlayStation 4 compatibles, mais ne sera pas possible pour les jeux PlayStation 3, PlayStation 2, ou PlayStation ». Bien entendu, cette phrase a déjà été supprimée.

Il ne faut pas espérer une rétrocompatibilité avec la PS1, la PS2 et la PS3

Ce n’est pas une nouvelle réellement décevante puisque Sony a confirmé la rétrocompatibilité pour 4 000 jeux PS4, mais jamais pour les jeux des consoles précédentes. Ce point n’a même pas été abordé lors de la présentation de la PlayStation 5 et la PlayStation 5 Digital Edition en juin dernier. Le doute sur cette possible rétrocompatibilité persistait depuis quelque temps sur les forums et les réseaux. Au moins, grâce à Ubisoft, vous n’aurez pas à avoir de faux espoirs.

Les versions PS5 des jeux PS4 ne seront pas jouables sur l’ancienne génération

En fouillant un peu dans la FAQ, nos confrères de TechRadar ont trouvé un point intéressant à mentionner. Nous savons déjà que les jeux PS4 compatibles pourront être mis à niveau vers la version de la console next-gen sans frais supplémentaires, mais qu’en est-il du contraire ? Est-il possible d’acheter la version PS5 d’un jeu compatible afin d’y jouer sur la PS4 ? Ce n’est bien sûr pas possible. Ubisoft a expliqué que « seules les mises à niveau de la PlayStation 4 vers la PlayStation 5 sont disponibles pour les copies physiques ou numériques des jeux éligibles ». En effet, l’objectif de Sony est d’inciter le plus possible de joueurs à effectuer la transition vers la console next-gen.

Enfin, il faudra attendre une réponse officielle de la part du constructeur japonais afin de confirmer ou non l’absence de rétrocompatibilité pour les jeux PS1, PS2 et PS3 annoncée par Ubisoft. Pour certains joueurs, il s’agit d’un point important qui peut les aider à décider d’acheter la PS5. D’ailleurs, les inscriptions pour les précommandes de la console next-gen sont déjà ouvertes aux États-Unis. Que ce soit au sujet de la rétrocompatibilité, du prix ou de la date de sortie de la PlayStation 5, Sony ne devrait pas tarder à prendre la parole.

Source : TechRadar