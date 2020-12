PS5 : les modèles Pro et Lite commencent à faire parler d’eux

La PlayStation 5 et la manette DualSense – Crédit : Sony

La PS5 est officiellement sortie dans le monde entier depuis déjà quelques semaines, mais elle est toujours quasiment introuvable. Sony n’a pas fourni assez de stock aux revendeurs pour accommoder tous les joueurs. Les scalpers qui achètent plusieurs consoles pour les revendre à des prix très élevés ont eux aussi participé à la rupture de stock mondiale. Pour vous donner un ordre d’idée, une PS5 est vendue en moyenne à 1 024 $ sur eBay alors que son prix officiel est de 499 $. Le pire pour les joueurs est que cette situation risque bel et bien de durer jusqu’au printemps 2021.

Une PS5 Lite qui équivaudrait à la Xbox Series S ?

Qu’est-ce Sony a prévu pour pallier le manque de PS5 dans le monde ? Le journal chinois Sina Daily a rapporté (traduction par le magazine Entrepreneur) que la PlayStation 5 Lite pourrait voir le jour dans la deuxième moitié de 2021. Cette solution permettrait à Sony de résoudre la pénurie et de répondre à la demande très élevée de la PS5 depuis son lancement. La PS5 Lite emboîterait probablement le pas à la Xbox Series S qui coûte 299 $. Elle serait donc moins onéreuse, mais ses performances seraient évidemment revues à la baisse.

La PS5 Pro serait équipée de deux processeurs et de deux cartes graphiques

Outre la PS5 Lite, la PS5 Pro commence aussi à faire parler d’elle. En mars, une rumeur circulait déjà à son sujet selon laquelle la PS5 Pro sortirait en même temps que la PS5. Cette rumeur était donc totalement fausse, mais la PS5 n’a pas pour autant disparu. En effet, Sony a déposé un brevet qui s’intitule « Design de console de jeux vidéo évolutive CPU / GPU pour jouer à la maison et dans le cloud ». Ce brevet ne mentionne pas directement la PS5 Pro. Cependant, il fait référence à une console plus puissante que celle qui vient de sortir.

Cette PS5 Pro serait équipée de deux CPU et de deux GPU en même temps. Cela la rendrait encore plus puissante grâce à une meilleure répartition de la charge de travail et un débit de transfert plus rapide. Par exemple, la PS5 Pro offrirait une meilleure expérience de réalité virtuelle. De plus, cela assurerait les 120 FPS avec une résolution 4K dans tous les jeux vidéo.

Bien entendu, il ne s’agit pour le moment que d’un brevet. Nous ne pouvons même pas encore savoir si une telle console arrivera prochainement sur le marché. En tout cas, la PS5 Lite semble aujourd’hui plus crédible et plus proche que la PS5 Pro.

Source : Notebook Check