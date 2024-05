PS5 : un gros bug touche cette fonctionnalité appréciée, les joueurs mécontents

© Sony

La PS5 embarque de nombreuses fonctionnalités supplémentaires par rapport à son aînée. Vous pouvez notamment utiliser l’Aide au jeu de la PS5 lorsque vous retrouvez bloqué en pleine partie ou encore profiter de l’audio 3D sur votre casque ou les haut-parleurs de votre TV.

La PS5 autorise aussi à connaître le temps passé sur chacun de ses jeux. Malheureusement, cette fonctionnalité manque un peu de fiabilité depuis le lancement de la console et c’est encore plus significatif depuis quelques heures.

Le temps de jeu sur PS5 bug complètement, les joueurs se plaignent

Lorsque vous êtes sur le menu de la PS5 et que vous vous arrêtez sur des jeux installés sur la console, votre temps de jeu apparaît juste à côté de votre progression dans l’histoire (cette dernière statistique n’est disponible que pour certains titres).

Vous pouvez également consulter votre temps de jeu en vous rendant sur votre profil en haut à droite et en cliquant sur « jeux ». Quelle que soit la manière dont vous accédez à ces données, vous y trouverez probablement quelques incohérences. Il suffit de comparer le chiffre fournit par la console et celui enregistré par le jeu en lui-même dans ses fichiers de sauvegarde (comme le fait FF7 Rebirth) pour le constater.

Le temps de jeu sur PS5 se révèle encore moins fiable depuis quelques heures. Sony a visiblement apporté une discrète mise à jour à cette fonctionnalité, mais elle n’a fait qu’empirer les choses. Plusieurs joueurs constatent que leur temps passé sur certains jeux est devenu complètement incohérent.

« Sur certains jeux, j’ai perdu du temps de jeu et sur d’autres, j’en ai gagné sans jouer », « j’avais 666 heures de jeu sur une partie et j’ai trouvé ça hilarant. Maintenant, il y a 203 heures. Un autre jeu avait plus de 2000 heures. Maintenant moins de 130 heures », « je viens de perdre une centaine d’heures sur Elden Ring, j’étais sur le point d’atteindre les 300 heures » notent des utilisateurs de Reddit.

À titre personnel, j’ai passé quelques dizaines d’heures sur God of War : Ragnarök, mais la PS5 ne m’indique que 16 heures passées sur le titre. Pour l’heure, difficile de savoir si le bug impacte aussi le temps de jeu quotidien des plus jeunes relatif au contrôle parental.

Espérons que Sony corrige rapidement le problème, car les nombreux témoignages montrent que les joueurs tiennent à ce que ce chiffre corresponde à la réalité.