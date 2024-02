PS5 : les bruits envahissants des autres joueurs sont éliminés par cette nouveauté

La manette DualSense profite de nombreuses nouveautés en termes de son avec la dernière bêta de la PS5. La plus grosse nouveauté ? Une réduction du bruit améliorée qui élimine les bruits parasites pour faciliter la communication entre les joueurs.

Avec la dernière bêta de la PS5, la manette DualSense profite d’une réduction du bruit depuis le micro pour communiquer plus facilement, sans bruits agaçants

Cette réduction du bruit se base sur un nouveau modèle de machine learning basée sur l’intelligence artificielle

Le son du haut-parleur de la manette DualSense profite aussi d’une optimisation

La PS5 ne cesse d’enrichir ses fonctionnalités. La dernière version de sa bêta permet de réduire les factures d’électricité mais ce n’est pas la seule nouveauté. La console de Sony améliore la réduction du bruit depuis le micro de la manette DualSense mais aussi le rendu sonore du haut-parleur.

L’expérience sonore de la manette DualSense est améliorée

Ce qui veut donc dire que les joueurs profiteront d’une meilleure qualité lors des conversations pendant les parties. Il sera donc plus facile de communiquer pour quelqu’un qui n’a pas de casque-micro dédié puisqu’il pourra se reposer sur la réduction du bruit de sa manette DualSense.

Dans un communiqué, Sony explique que la réduction du bruit a été améliorée grâce à un nouveau modèle de machine learning basée sur l’intelligence artificielle. L’expérience vocale est optimisée par le fait que la manette DualSense détecte la pression des touches et le son émis par le jeu pour les éliminer.

Le micro n’est pas le seul à profiter d’un petit boost avec la dernière bêta de la PS5. Le haut-parleur de la manette DualSense diffusera un volume plus élevé pour une meilleure perception des sons. Bien évidemment, il s’agit là d’une bêta. Il faudra attendre un peu avant le déploiement de la mise à jour pour que tous les joueurs bénéficient de cette amélioration des performances en termes de son.

Les spectateurs peuvent interagir avec un joueur hôte

Ce n’est pas tout puisque le Partage d’écran a aussi droit à ses petits suppléments. Avec cette bêta, les spectateurs participant à un partage ont des outils pour interagir avec l’hôte comme des emojis d’encouragement ou de réaction, par exemple. Il leur est aussi possible de placer un ping et déplacer un curseur, dessiner des éléments pour indiquer un item par exemple, etc. Cette nouveauté se destine aux streamers sur des plateformes comme Twitch, par exemple.

Plusieurs pays profitent dès à présent de la bêta de la PS5 avec toutes ces nouveautés. Bonne nouvelle, c’est le cas en France !