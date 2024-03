PS5 : ce bug efface tous vos jeux numériques, c’est la panique chez les joueurs

Un mystérieux bug affecte les joueurs PS5 et ils sont des dizaines à se plaindre sur Reddit. Lorsque ce problème a lieu, les jeux numériques achetés ne sont plus accessibles depuis la console de Sony.

© Envato

Sur Reddit, des dizaines de joueurs déclarent que leurs jeux numériques PS5 ne sont plus accessibles

Ils ne peuvent pas lancer les jeux achetés après que ce bug ait lieu

Sony n’a pas communiqué à ce propos

Le marché vidéoludique s’est largement tourné vers le numérique depuis plusieurs années. À tel point que même Ubisoft estime que les joueurs n’ont plus besoin de copies physiques de leurs titres préférés. Cette génération a aussi vu l’émergence des consoles digitales avec la Xbox Series S et la PS5 Digital. Sauf que le dématérialisé a aussi son lot de problèmes : les joueurs de la console de Sony sont en train de le découvrir.

Les jeux numériques achetés disparaissent de la PS5

Sur Reddit, plusieurs utilisateurs partagent un bug inquiétant, l’impossibilité de lancer un jeu dématérialisé. C’est comme si le titre n’existait plus dans leur ludothèque et ils sont plusieurs dizaines à rapporter ce problème dans le thread posté sur la plateforme. L’un d’eux explique que l’historique de transactions est normal mais que la bibliothèque n’affiche pas les jeux qui ont été achetés avant que le bug n’arrive.

Certains ont essayé de les télécharger à nouveau et la PS5 affiche un message demandant d’acheter ou de les réajouter depuis le PS Plus. Sauf que lorsque les personnes touchées tentent de le faire, la console explique que le contenu est déjà possédé. À noter que lorsqu’un titre est affecté par ce bug, l’icône d’un cadenas est affiché.

L’un des joueurs touchés par ce bug explique qu’en lançant Helldivers 2, le titre du moment, le message d’erreur CE-117773-6 est apparu. L’utilisateur a alors tenté de restaurer les licences comme indiqué après une recherche Google et depuis, il ne peut plus accéder à ses jeux numériques. Sony n’a toujours pas communiqué à ce propos et on ne sait rien des causes de ce problème logiciel.

Les jeux dématérialisés ne vous appartiennent jamais

Avec 2700 upvotes et 500 commentaires sur Reddit, le sujet est très discuté. Certains joueurs sont pris de panique à l’idée de perdre l’accès à leurs jeux numériques et d’autres estiment que la loi ne protège pas assez les joueurs contre ces bugs et autres problèmes. Il est bon de rappeler qu’un titre dématérialisé… ne vous appartient jamais.

Vous achetez un droit de l’utiliser mais vous ne pouvez pas le revendre et si un jour, Sony coupe ses serveurs, vous n’y aurez plus accès. Ce qui n’a rien d’impossible, plusieurs boutiques de consoles emblématiques ont connu ce sort et certaines expériences vidéoludiques ont disparu à jamais.

Par exemple, Nintendo va fermer les services en ligne des 3DS et Wii U, le 9 avril 2024. Et depuis le 27 mars 2023, il n’est plus possible de télécharger du contenu depuis ces consoles via le Nintendo eShop.