PS5 : baissez votre facture d’électricité avec cette nouvelle fonctionnalité

En novembre 2020, la PS5 est arrivée avec plusieurs nouvelles fonctionnalités par rapport à sa prédécesseure. On pense notamment à l’audio 3D, à la présence du SSD ou encore au « Centre de jeu », la nouvelle interface utilisateur de la console censée faciliter le parcours des joueurs.

Depuis la sortie de la machine, Sony continue de déployer des mises à jour régulières sur PS5 pour améliorer ses fonctions existantes ou en offrir de nouvelles aux joueurs. Les membres du programme bêta vont pouvoir découvrir en avance les nouveautés que prépare le constructeur japonais.

Une nouvelle mise à jour de la PS5 qui va vous faire économiser

Sony vient de lancer une nouvelle bêta de la PS5. Les chanceux qui ont accès au programme recevront une invitation par mail dans la journée, lorsque la MAJ sera disponible. Elle apporte plusieurs améliorations notables.

L’évolution la plus marquante est sans doute l’amélioration du haut-parleur de la DualSense, dont la nouvelle version est sortie en janvier. « Le haut-parleur de la manette offre désormais un volume plus élevé, qui vous permet de distinguer plus clairement les sons et voix dans les jeux », précise Sony.

Grâce à un nouveau modèle de machine learning basé sur une IA, la manette permet maintenant une annulation du bruit améliorée. Vos amis n’entendront plus les pressions exercées sur vos touches et le son de votre jeu à travers votre micro.

Autre option supplémentaire, cette fois pour ceux qui veulent faire des économies d’énergie. Vous pourrez régler la luminosité de l’indicateur d’alimentation de la PS5. Il suffira de se rendre dans les paramètres, puis « système », « signal sonore et lumière » et « luminosité », précise PlayStation sur son blog. Grâce à cette fonction, vous pourriez faire baisser, ne serait-ce que très sensiblement, votre facture d’électricité.

Voici un résumé des nouveautés de la prochaine mise à jour de la PS5.

Améliorations du haut-parleur de la DualSense

Annulation du bruit améliorée grâce à l’IA

La luminosité de l’indicateur d’alimentation de la PS5 devient réglable

Interagir avec des émojis dans la session de jeu de l’hôte lors d’un partage d’écran

La mise à jour de la PS5 devrait être disponible pour le grand public dans les prochaines semaines. Pour les joueurs qui ont accès à la version bêta du logiciel système, le timing est parfait pour profiter des sorties jeux vidéo de février 2024 dans des conditions encore un peu meilleures.