Qualcomm se lance dans le gaming sur consoles portables avec le Snapdragon G3x Gen 1

À l’occasion du Snapdragon Tech Summit, Qualcomm a levé le voile sur le Snapdragon 8 Gen 1 qui équipera les prochains smartphones haut de gamme. Le géant américain des puces mobiles en a aussi profité pour annoncer son arrivée sur le marché des consoles portables. Il a présenté le nouveau SoC Snapdragon G3x Gen 1 uniquement dédié au gaming sur consoles portables. L’objectif est de proposer aux utilisateurs une « expérience gaming premium n’importe où et n’importe quand ».

Qualcomm a annoncé le Snapdragon G3x Gen 1 dédié aux consoles portables – Crédit : Qualcomm

Ainsi, Qualcomm a annoncé le kit de développement d’une console portable créé en collaboration avec Razer. Cette console n’est évidemment pas destinée au public, mais aux développeurs et éditeurs de jeux vidéo. Ce kit de développement est en fait une démonstration de ce qui peut être réalisé avec le SoC Snapdragon G3x Gen 1.

Le Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 peut faire tourner les jeux avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz en 4K

Qualcomm a précisé que le Snapdragon G3x Gen 1 prend en charge la profondeur de couleurs 10 bits, des pilotes GPU qui peuvent être mis à jour ainsi que des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz en 4K. Le Snapdragon G3x est similaire au Snapdragon 8 Gen 1 des smartphones, mais Qualcomm a expliqué qu’il est spécifiquement conçu pour les consoles portables. Cela signifie qu’il offre de meilleures performances en jeu et qu’il tire parti du système de refroidissement de la console. De plus, ce nouveau SoC accueille aussi des fonctionnalités que l’on ne retrouve pas sur un SoC de smartphone comme le stéréo avec basse haptique. Il permet aussi de diffuser du contenu vers un téléviseur ou un casque de réalité mixte à proximité.

Le kit de développement de la console portable Snapdragon G3x créé en collaboration avec Razer ne concurrence pas directement la Nintendo Switch ou le Steam Deck de Valve dont les caractéristiques et performances ont été récemment annoncées. Qualcomm est davantage axé sur le marché mobile et notamment les jeux Android. La console avec le Snapdragon G3x Gen 1 peut également servir de plateforme de cloud gaming compatible avec les services comme Stadia, GeForce Now et Xbox Cloud Gaming.

Enfin, la console présentée par Qualcomm est équipée d’un écran OLED HDR de 6,65 pouces en Full HD+. Elle accueille aussi une webcam intégrée de 5 Mpx pour diffuser des jeux directement depuis la console portable. Celle-ci prend d’ailleurs en charge la 5G et le Wi-Fi 6E. Encore une fois, ce kit de développement n’est pas destiné à la vente, mais il donne une idée de ce qui est possible avec le SoC Snapdragon G3x Gen 1.

Source : Gizmodo