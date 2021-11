Steam Deck : les caractéristiques et performances annoncées par Valve

Créer, en partenariat avec AMD, l’APU personnalisé de Steam Deck est optimisé pour le jeu sur appareil portable, l’objectif principal de Valve étant de fournir des performances constantes pendant de longues périodes. La sortie du Steam Deck a eu beau être retardée de quelques mois, Valve semble tenir l’essentiel de ses promesses.

Valve dévoile les caractéristiques du Steam Deck – Crédits : Valve

L’appareil contient la première puce mobile de l’entreprise a avoir une architecture GPU RDNA2. En conséquence DirectX 12 et les dernières API Vulkan devraient être pris en charge. Ainsi Steam Deck sera compatible avec l’ensemble de la bibliothèque Steam, ainsi que de nombreux jeux Steam.

16 Go de RAM et différentes options de stockage

Valve a choisi de mettre 16 Go de RAM LPDDR5 dans le Steam Deck, car « nous voulons nous assurer que Steam Deck n’est pas seulement compatible avec les jeux d’aujourd’hui, mais peut également exécuter des jeux qui ne sont même pas encore sortis. »

Le stockage fourni par l’appareil sera disponible en plusieurs options. eMMC de 64 Go, SSD NVMe de 256 Go ou SSD NVMe de 512 Go (le plus rapide). Et si vous avez besoin de plus de mémoire, vous pourrez augmenter votre capacité de stockage avec une carte microSD.

Un niveau de performance par Watt hors du commun

Un port USB-C capable de supporter 45 watts viendra alimenter l’appareil. Cela « devrait être suffisant pour à la fois faire fonctionner l’appareil à charge maximale et charger simultanément à plein régime ».

Afin de maintenir la durée de vie de la batterie pour les jeux compatibles, la console impose une limite d’images par seconde de 60 IPS ou 30 IPS.

A lire aussi > Steam Deck : voilà comment Valve va booster l’autonomie de sa console

La batterie de 40 watt/heure intégrée de Steam Deck a une autonomie de plusieurs heures avec la plupart des jeux. Pour des usages moins gourmands, comme le streaming de jeux, la batterie pourra durer environ 7 à 8 heures.

Aldehayyat, un ingénieur hardware de Valve, a fait une declaration a propos du niveau de performance. « Par watt, ce que nous avons pu atteindre avec ce processeur n’aurait tout simplement pas été possible avec n’importe quel processeur standard ».

« Steam Deck est la machine de jeu portable aux mille et une fonctionnalités la plus puissante au monde. »