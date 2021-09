Mourir peut attendre est le plus long de tous les James Bond

Crédit : Universal Pictures, MGM

Daniel Craig rempile une ultime fois dans Mourir peut attendre, révélant les raisons de ce retour. L’acteur britannique laisse sa place en tant que James Bond dont la relation homosexuelle passée évoquée dans Skyfall échappera à la censure du studio. Depuis Casino Royale en 2006, l’interprète de 007 endosse ce rôle, rien d’étonnant que Mourir peut attendre soit si attendu après plusieurs reports. Et après la sortie de l’ultime bande-annonce, beaucoup se demandent si le long-métrage sera généreux pour cette ultime aventure. Et il semblerait que oui : le 25ème film James Bond est le plus long en termes de temps.

Une durée de plus de deux heures !

Mourir peut attendre est le plus long des James Bond avec 163 minutes, soit deux heures et 3 minutes. Une aventure majeure pour James Bond sous la direction de Cary Fukunaga (True Detective). Dans ce long-métrage, l’agent secret sort de sa retraite pour affronter un nouvel ennemi joué par Rami Malek (Mr Robot). Lashana Lynch sera la première femme avec le matricule 007.

Léa Seydoux revient, après Spectre, dans le rôle de la mystérieuse Madeleine Swann. Christoph Waltz est également dans la peau de Blofeld, ennemi juré et demi-frère de James Bond. Après avoir été mis sur la touche depuis Quantum of Solace, Jeffrey Wright reprend la casquette de Felix Leiter.

En comparaison, Spectre, Casino Royale, Skyfall et Au service secret de Sa Majesté sont les plus longs avec 148, 144, 143 et 140 minutes. Le plus court a été Quantum of Solace avec « seulement » 106 minutes. Le plus court de la franchise. Au fil des décennies, les épisodes se sont rallongés.

Si Mourir peut attendre est aussi long, c’est car le film a beaucoup à raconter en tant que final. Dans Spectre, on apprend que Blofeld orchestre tous les événements depuis Casino Royale. Il faudra donc régler cet arc majeur. On s’attend à un impact émotionnel bien plus fort que les précédents opus avec un fil rouge bien distinct. Une première pour James Bond.

Mais gardons en tête que la longueur d’un long-métrage ne fait pas sa qualité. Si Skyfall a été salué, beaucoup de spectateurs ont été déçus par Spectre.

Source : ScreenRant