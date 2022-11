Qu’est-il arrivé à Bilbon entre Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux ?

Entre ses aventures et sa retraite à Fondcombe, la vie de Bilbon Sacquet est brièvement documentée par Tolkien. Voici ce que l’on sait.

Bilbon © New Line Cinema

Bilbon a eu une vie très aventureuse contrairement à ses congénères qui apprécient leur vie sédentaire. Avec ses amis Nains, il affrontera des créatures sournoises et féroces à l’instar des Araignées, des Trolls, des Loups Sauvages et même du dragon Smaug. Au cours de son périple, il fera aussi la rencontre de Gollum et deviendra le nouveau propriétaire de l’Anneau Unique. Tous ces évènements sont contés dans Le Hobbit.

Mais alors qu’il passe le flambeau à Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, qu’advient-il de Bilbon entre les deux oeuvres ? Après avoir participé à la bataille des Cinq Armées, des problèmes plus terre à terre se dessinent pour le personnage. Cousins les plus détestés de Bilbon, les Bessac-Descarcelle (Sacquet de Besace) ont depuis toujours des vues sur Cul-de-Sac, la demeure de Bilbon.

Bilbon confronté à la cupidité des Bessac-Descarcelle

En raison de sa longue absence, ce dernier a été déclaré mort et ses biens sont mis aux enchères. À son retour, le Hobbit, très irrité, s’empresse de bannir les intrus. Il constate plus tard que certains objets ont été dérobés à l’instar de ses cuillères en argent. Il soupçonne notamment fortement Lobelia Sacquet de Besace…

Ces péripéties pécuniaires ont dressé une barrière entre Bilbon et le reste de son peuple. Son goût pour l’aventure est en outre considéré comme une bizarrerie par les autres Hobbits qui ne franchissent jamais les frontières de la Comté. Bilbon adoptera plus tard son cousin Frodon, jeune orphelin qui vivra avec lui dans le confort de Cul-de-Sac. Le traitant comme un fils, il lui racontera en long et en large les histoires de la Terre du Milieu, excitant ses rêves aventureux.

Alors que sa vie est prolongée par l’Anneau Unique, il le léguera finalement à Frodon sous l’impulsion de Gandalf, à l’aube de la Guerre de l’Anneau. Il s’installera alors à Fondcombe où il continuera l’écriture de ses mémoires. Et finira par rejoindre les Terres Immortelles en compagnie des autres porteurs des anneaux.