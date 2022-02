Reacher : la série Amazon est déjà renouvelée pour une seconde saison

La nouvelle série Reacher est diffusée depuis le 4 février sur Amazon Prime Video. Elle est adaptée de la saga littéraire Jack Reacher écrite par Lee Child. La série évènement de la plateforme de streaming en ce début d’année rencontre un fort succès. À tel point qu’Amazon Studios n’a pas tardé à faire une annonce majeure sur son futur.

Jack Reacher – Crédit : Amazon Studios

Amazon Studios a déjà décidé de renouveler Reacher pour une seconde saison. Les téléspectateurs retrouveront donc Alan Ritchson dans le rôle de Jack après les huit épisodes de la première saison. Il aura fallu seulement trois jours après la diffusion de la série pour confirmer la saison 2. Cela en dit beaucoup sur les statistiques de visionnage.

La série Reacher sur Amazon Prime Video enregistre « des débuts phénoménaux »

Jennifer Salke, la responsable d’Amazon Studios, a déclaré dans un communiqué que : « les débuts phénoménaux de Reacher témoignent de la création par Lee Child de l’un des héros les plus connus du divertissement, de l’approche originale de Nick Santora en matière de narration, de la brillante incarnation du personnage par Alan et du dévouement des personnes talentueuses qui ont travaillé sans relâche devant et derrière la caméra pour faire une série aussi indéniablement bingeworthy ».

La série créée par Nick Santora est plus fidèle à l’œuvre originale que les deux films Jack Reacher en 2012 et Jack Reacher : Never Go Back en 2016. Jack Reacher était alors interprété par Tom Cruise. Ces deux longs-métrages ont rencontré un bon succès à leur sortie, mais les lecteurs des livres étaient déçus par le choix de Tom Cruise pour interpréter le personnage imposant et musclé. Lee Child avait lui-même affirmé que Tom Cruise est trop vieux pour continuer à jouer Jack Reacher.

Autant vous dire qu’Amazon a corrigé le tir avec le nouveau casting très apprécié par les téléspectateurs. « L’impact mondial de Reacher en fait l’un des plus grands débuts de séries Prime Video et nous avons hâte d’offrir aux fans une deuxième saison de leur nouvelle série préférée », a ajouté Jennifer Salke. Pour le moment, aucune information sur la deuxième saison de Reacher n’a été divulguée.

Source : ComicBook