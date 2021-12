Jack Reacher, la série : Amazon Prime Video nous livre la bande-annonce d’une version plus fidèle au livre original

« Une tablette de chocolat comme une rue pavée de la ville, une poitrine comme une armure de la NFL, des biceps comme des ballons de basket et de la graisse sous-cutanée comme un tissu Kleenex. » Telle est la description de Jack relâchée dans le roman original de Lee Child. La nouvelle série produite par Amazon s’est fait un plaisir d’engager l’acteur Alan Ritchson pour s’accorder à cette description.

Le Jack Reacher, la série – Crédits : Amazon Prime

Apparaissant dans 26 livres, Reacher est un ancien policier militaire décoré qui parcourt les États-Unis à la recherche de castagne. La première saison est basée sur le premier livre de la série, Killing Floor, dans lequel Reacher se trouve victime d’un complot dans une petite ville de Georgie. Accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis, il est bien obligé d’utiliser ses gros bras pour démêler l’affaire.

Tom Cruise était trop petit pour le rôle

Si la version Tom Cruise a rencontré un succès en somme très honorable, les lecteurs du livre a succès n’était pas franchement satisfaits par l’apparence de l’interprète. Si ce cher Tom Cruise est incontestablement sportif, il n’est pas excessivement imposant. Trop petit, pas assez musclé. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le trait a été corrigé avec ce nouveau casting.

La bande-annonce de Jack Reacher, la série

Le casting de Jack Reacher, la série

Le casting inclut également Malcolm Goodwin (iZombie), Willa Fitzgerald (Dare Me, Scream: la série), Chris Webster (Most Dangerous Game), Hugh Thompson (Chapelwaite), Maria Sten (Swamp Thing), Harvey Guillén (What We Do in the Shadows), Kristin Kreuk (Smallville), Currie Graham (Murder in the First), Marc Bendavid (Dark Matter), Willie C. Carpenter (Devious Maids), Maxwell Jenkins (Lost in Space) and Bruce McGill (Rizzoli & Isles).

Les huit épisodes de la première saison de la série originale d’Amazon Prime Video sortiront le même jour dans plus de 240 pays et territoires.

