realme GT 6 : le flagship killer qui veut redorer le blason de la marque

realme GT 6 / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Le constructeur realme, qui poursuit son retour sur le devant de la scène après de longs mois de silence, a décidé de passer la vitesse supérieure avec un smartphone premium. En présentant son nouveau GT 6 ainsi qu’un seconde version baptisée GT 6T évoquée au bas de cet article, la marque renoue avec sa célèbre gamme GT, des smartphones bien équipés à l’excellent rapport qualité-prix à l’instar du realme GT Neo 3T. Si le retour en France des produits Oppo (du même groupe BBK) se fait attendre, sa marque sœur a choisi Milan, la capitale de la mode, pour présenter son dernier-né.

Quelle est la disponibilité du realme GT 6 ?

Le realme GT 6 sera disponible à la vente dès le 21 juin sous la barre des 800 euros et même 700 euros pendant la période de lancement. Il sera possible de se le procurer via le site de la marque, mais aussi, comme c’était le cas pour le realme C67, sur Amazon. L’appareil est décliné en deux coloris Razor Green et Fluid Silver. Voici les tarifs de ses différentes versions de mémoire :

realme GT 6 16 Go + 512 Go : 799,99 euros

: 799,99 euros realme GT 6 12 Go + 256 Go : 699,900 euros

: 699,900 euros realme GT 6 8 Go = 256 Go : 599,99 euros

Pour toute précommande jusqu’au 4 juillet, ces modèles bénéficieront d’une offre de réduction de 100 euros sur les deux premiers et de 50 euros sur le troisième.

Plusieurs versions de mémoire sont proposées, mais la version la mieux lotie et la plus attrayante est celle qui embarque 16 Go de RAM (extensible jusqu’à 12 Go de mémoire virtuelle) pour 512 Go de stockage.

Seul regret, realme ne livre qu’une coque de protection et un câble USB avec son GT 6. il faudra acheter le chargeur 120 W pour profiter de la charge rapide !

Quelle est la fiche technique du realme GT 6 ?

Le GT6 est propulsé par le récent Snapdragon 8s Gen 3, moins puissant que le 8 Gen 3, mais capable d’apporter au smartphone une bonne dose d’IA à tous les étages.

Écran : OLED 3D LTPO FHD+ (2780×1264 p) de 6,78 pouces, 120 Hz, 450 ppp, 6000 nits, HDR10+

Grand-angle : f/1.69, capteur LYT8058 1/1.4 pouce de 50 Mpx, OIS, 4K

Ultra grand-angle : f/2.2, macro, capteur de 8 Mpx

Téléobjectif : f/2.0, capteur 50 Mpx

Caméra frontale : f/2.45, capteur de 32 Mpx

Processeur : Snapdragon 8s Gen 3

Mémoire : 8 Go / 256 Go, 12 Go / 256 Go, 16 Go / 512 Go

Batterie : 5500 mAh, charge SuperVooc 120W

Connectivité : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G, NFC

Dimensions : 162 x 75,1 x 8.6 mm

Poids : 199 g.

Sécurité : lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, reconnaissance faciale

Résistance : IP65

Audio : haut-parleurs stéréo

OS : realme ui 5.0 + Android 14

realme GT 6 / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

realme mise tout sur l’écran de 6000 nits

Le realme GT6 arbore un immense écran OLED en verre 3D (légèrement incurvé sur les côtés) de 6,78 pouces. La marque n’a pas lésiné sur les caractéristiques avec une dalle LTPO de dernière génération rafraîchie jusqu’à 120 Hz pour une image fluide et capable d’assurer une économie d’énergie qui atteindrait 20% (ou l’équivalent de 300 mAh de batterie supplémentaire). Profitant déjà d’un modèle embarqué “costaud” de 5500 mAh compatible avec la charge de 120 W, le GT 6 ne devrait pas manquer d’arguments pour ceux qui cherchent un appareil endurant.

realme GT 6 / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Les autres caractéristiques de l’écran sont à l’avenant avec une haute définition offrant une super résolution de 450 points par pouce. L’usage du smartphone cet été, en plein soleil (on l’espère pour tout le monde), ne devrait pas poser de problème. realme annonce une luminosité de 1000 nits et même un pic record à 6000 nits. Enfin, toutes les précautions ont été prises pour protéger les yeux des utilisateurs, notamment des acharnés du gaming. Cette dalle écope de pas moins de 4 certifications, garantie d’une expérience visuelle de haut vol.

L’IA pour booster la photo, mais pas seulement

En bon flagship Killer, le realme GT 6 se doit d’offrir de bonnes performances en photo. Le smartphone embarque pour cela un triple module polyvalent : un grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif respectivement à des capteurs de 50, 8 et 50 mégapixels. La caméra frontale atteint de son côté 32 mégapixels. En plus du capteur grand format (1/1.4″) Sony LYT-808 qui accompagne l’objectif principal ouvrant à f/1.69, l’Intelligence Artificielle est mise à contribution pour améliorer encore la photo de nuit.

realme GT 6 / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Il faut dire que le Snapdragon 8s Gen 3 ne se contente pas de cibler les gamers avec sa puissance de feu, déjà saluée sur Motorola Edge 50 Ultra et le Honor 200 Pro, récemment testés par la rédaction. Ce Soc est aussi tourné vers l’IA, avec non seulement des algorithmes mis au service de la photo, mais aussi des fonctions comme AI Smart Loop rendues possibles. La Boucle intelligente IA (c’est le nom de la fonction en français) permet entre autres choses de transférer plus facilement des contenus en s’évitant des manipulations complexes.

realme GT 6 et la boucle intelligente / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Un design moins sportif, plus sophistiqué

En plus d’un bel écran incurvé, le GT 6 bénéficie d’un dos particulièrement soigné “nano mirror”, qui rompt un peu avec les précédents modèles GT, inspirés des voitures de course.

realme GT 6 / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

La texture est douce et le revêtement mat au bas du smartphone tranche avec la partie miroir qui accueille les 3 objectifs principaux. Les tranches sont, elles, en métal brossé. Tout le monde n’aimera pas le côté miroir, mais la conception est indéniablement soignée.

realme GT 6T : l’autre flagship killer à partir de 399 euros

En complément de son nouveau GT 6, realme annonce également une déclinaison GT 6T équipée du Snapdragon 7+ Gen 3. Le realme GT 6T ciblent un peu plus les gamers (malgré une mémoire moins importante) et moins les amateurs de photo. Il perd notamment le téléobjectif et son capteur principal s’avère moins performant en basses lumières, mais au-delà du processeur différent et de la photo, les différences entre les deux modèles de la gamme restent subtiles. Le prix du realme GT 6T est particulièrement agressif, surtout pendant la période de lancement :

realme GT 6T 12 Go + 256 Go : 599,99

: 599,99 realme GT 6T 8 Go + 256 Go : 399,99 au lieu de 549,99 euros

Pour tout achat fait du 21 au 4 juillet, la version 8/256 Go du GT 6T bénéficie donc d’une remise de 150 euros ! Voilà qui met ce smartphone à un prix vraiment imbattable !