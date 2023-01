Recharger votre voiture électrique à Paris vous coûte désormais deux fois plus cher qu’un plein d’essence

Une Tesla en charge (image libre)

C’est une mauvaise nouvelle pour les Parisiens propriétaires d’un véhicule électrique. À l’heure où Tesla augmente le prix de ses Superchargeurs (avec un tarif pour les heures pleines et les heures creuses), le réseau de charge parisien Belib’ vient d’annoncer une forte hausse de ses tarifs, en application depuis le 2 janvier 2023.

Recharger sa voiture électrique coûte plus cher à Paris : que se passe-t-il ?

Par communiqué de presse, le réseau de charge parisien Belib’ annonce avoir augmenté ses tarifs et appliqué une nouvelle politique tarifaire en raison de la hausse généralisée du coût de l’électricité. Autrement dit, tous les utilisateurs des bornes Belib’ parisiens verront le montant de leur facture augmenter pour une recharge.

Désormais, quatre formules vous sont proposées : Moto, Flex, Boost et Boost+, délivrant des puissances de charges respectives de 3,7 kW, 7 kW, 22 kW et 50 kW, en visiteur ou en abonnement au choix. Sans abonnement Bélib’, les bornes Moto (3,7 kW) et Flex (7 kW) sont tarifées en fonction du kWh et du temps de stationnement, Boost et Boost+ en tarification horaire.

Les abonnés résidents sont éligibles à un abonnement à 7 € l’année, avec un kWh allant de 0,30 à 0,55 euro. Cette formule permet de bénéficier en plus d’une tarification avantageuse durant les heures creuses de 23 à 8 heures et d’une tarification de nuit en heures pleines de 20 à 23 heures. Les abonnés non-résidents peuvent, eux aussi, avoir droit à des tarifs plus avantageux, mais globalement, une recharge va désormais coûter cher pour tous les utilisateurs des bornes Bélib’.

Bélib’ n’est pas le seul service à augmenter ses coûts. Amazon a gonflé le prix de son abonnement Prime, Apple les tarifs sur tous ses produits, la PS5 a augmenté de 50 euros ou encore, le Meta Quest 2 est désormais vendu 100 euros de plus. Ce n’est pas tout, puisque Orange aussi augmenté le prix de tous ses abonnements.

Voici, ci-dessous, la nouvelle grille tarifaire de Bélib’ pour l’année 2023.