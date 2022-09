Apple augmente discrètement le prix de l’iPhone SE (en plus de tous ses produits)

Les iPhone 14 ont été annoncés hier soir et comme tout le monde le sait déjà, la nouvelle gamme s’achètera plus cher que l’ancienne. Apple a appliqué une hausse de plus d’une centaine d’euros environ sur tous ses nouveaux iPhone 14 vis-à-vis des iPhone 13 et une hausse de prix pour tous ses produits (ou presque). Elle en a également profité pour discrètement augmenter le prix son produit d’appel, l’iPhone SE.

iPhone SE 5G © Apple

Comme vous le savez déjà, l’iPhone 14 sera plus cher que l’iPhone 13. L’augmentation varie d’environ 12 % à 17 %, selon les modèles. Vendu 110 € plus cher, l’iPhone 14 débutera à 1019 € (1149 € en 256 Go, 1 409 € en 512 Go et l’iPhone 14 Plus à partir de 1069 €).

L’iPhone 13 est, quant à lui, toujours disponible à partir de 909 euros. Son prix n’aura donc pas baissé. En revanche, c’est un autre produit qui aura discrètement augmenté en prix : l’iPhone SE 5G, que nous avions testé lors de sa sortie en mars dernier, il y a 7 mois.

Apple augmente discrètement le prix de tous ses produits, dont l’iPhone SE, son produit d’appel

Sous couvert d’inflation, Apple aura donc augmenté tous ses prix hier soir, au grand dam de ses clients. Mais un détail n’était pas évident à remarquer avec tous ces changements. L’iPhone SE de 3e génération, produit d’appel de la firme de Cupertino, a, lui aussi, subi une hausse de prix. Il passe ainsi de 529 à 559 € (en 64 Go), soit une discrète augmentation de 30 €, qu’Apple se sera bien passé de préciser.

Les iPhone ne sont pas les seuls à être touchés. L’Apple Watch Series 8 démarre à 499 € en GPS et 619 € en Cellular, soit 70 € et 90 € de plus que l’Apple Watch Series 7. Les AirPods Pro de 2e génération coûtent aussi désormais 299 €, soit 20 € de plus que la première génération, qui n’est plus vendue par Apple. Les AirPods 2 coûtent maintenant 159 € au lieu de 149 € ; tous les accessoires ont pareillement augmenté d’une dizaine ou d’une vingtaine d’euros globalement.

Les smartphones d’ancienne génération (l’iPhone 12, l’iPhone 13 mini et l’iPhone 13) sont toujours vendus aux mêmes prix par Apple. L’iPhone 11, l’iPhone 12 mini et les iPhone 13 Pro ne sont plus commercialisés.

Les précommandes de l’iPhone 14 commenceront pour rappel ce vendredi 9 septembre, avec une disponibilité le 16 septembre (7 octobre pour l’iPhone 14 Plus).