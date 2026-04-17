Rachat de SFR : pourquoi votre forfait mobile risque de coûter plus cher dès 2027

Le consortium Orange-Free-Bouygues vient de s’offrir SFR pour 20,35 milliards d’euros. Derrière l’euphorie financière, les précédents européens dessinent un scénario que les abonnés français ne vont pas adorer.

Les 25 millions d’abonnés SFR vont devoir composer avec un nouveau paysage télécom à trois opérateurs. © T. Schneider

Vendredi 17 avril 2026, Altice France a ouvert une fenêtre d’exclusivité à ses trois concurrents historiques jusqu’au 15 mai pour finaliser la cession de SFR. L’opération, valorisée 20,35 milliards d’euros en valeur d’entreprise selon le communiqué commun des acquéreurs, signe mécaniquement le retour du marché hexagonal à trois opérateurs de réseau, contre quatre depuis l’irruption de Free Mobile en 2012. Une recomposition qui ravive une question taboue côté abonné : le prix des forfaits.

Le précédent autrichien, une alarme documentée par l’Arcep

Les chiffres existent, et ils sont glaçants, puisqu’en 2012, l’Autriche passait de quatre à trois opérateurs après l’absorption d’Orange par Hutchison. L’Autorité de la concurrence autrichienne et son régulateur sectoriel ont publié deux rapports en 2016, relayés par l’Arcep dans son dossier dédié à la concentration du secteur.

Verdict : les abonnés ont encaissé des hausses allant de 14 à 20 % pour les clients déjà en portefeuille, de 22 à 31 % pour les nouveaux arrivants sans smartphone, et jusqu’à 50 à 90 % pour ceux souscrivant à un forfait data mobile. L’Irlande et l’Allemagne, également passées par la moulinette de la consolidation, ont connu des dynamiques comparables, quoique plus lissées dans le temps. L’ensemble des enseignements est compilé dans un rapport de référence du BEREC, l’organe des régulateurs européens, traduit en français et mis en ligne par le gendarme français des télécoms.

Les marques low-cost, premières victimes annoncées

L’autre dégât collatéral se cache dans les sous-marques. Sosh, B&You, Free Mobile dans son offre à 2 euros, RED by SFR… tout cet écosystème low-cost tient debout grâce à une tension concurrentielle extrême. Avec trois acteurs au lieu de quatre, l’incitation à maintenir des forfaits d’appel à prix cassés s’érode. Depuis deux ans, plusieurs opérateurs ont d’ailleurs déjà pratiqué des hausses discrètes sur certaines lignes, en jouant sur la fin des promotions ou l’ajout d’options réputées optionnelles.

Côté acquéreurs, le discours tenu dans le communiqué commun est rodé : pérenniser les investissements dans la fibre, la cybersécurité, l’intelligence artificielle, et préserver un écosystème concurrentiel. Reste que l’Autorité de la concurrence et l’Arcep ont désormais les cartes en main. Leur arbitrage, attendu dans les prochains mois, conditionnera la note finale que paieront les 25 millions d’abonnés de l’opérateur au carré rouge, et au-delà, l’ensemble des foyers français connectés.