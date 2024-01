YouTube en danger ? TikTok lance les vidéos de 30 minutes pour séduire les créateurs et les utilisateurs

TikTok se lance dans les longues vidéos © Aïda Amer/Axios

TL;DR TikTok se lance dans les vidéos de 30 minutes, un test limité à quelques utilisateurs pour le moment.

L’intérêt pour le réseau social chinois étant de concurrencer YouTube.

Une stratégie audacieuse, mais pas sans risque pour la plateforme.

TikTok va-t-il finir par remplacer YouTube ? Le réseau social chinois de partage de vidéos a annoncé ce jeudi qu’il testait une nouvelle limite de durée pour les vidéos, désormais fixée à 30 minutes. Cette décision marque un tournant stratégique pour TikTok, qui se positionne désormais comme un concurrent direct de YouTube, la plateforme de référence pour regarder des vidéos en ligne.

TikTok se lance dans les vidéos de 30 minutes : un tournant stratégique pour le réseau social

Jusqu’à présent, TikTok limitait la durée des vidéos à 10 minutes. Cette limite avait été fixée dès le en mars 2022 afin de se rapprocher de ses concurrents, tels que YouTube ou Instagram, qui permettaient déjà de publier des vidéos plus longues. Car au départ, TikTok, ce n’était que des courtes vidéos de de 60 secondes.

Mais TikTok a depuis changé de stratégie. Le réseau social, qui compte désormais plus de 1,2 milliard d’utilisateurs actifs dans le monde, veut attirer un public plus large, notamment les créateurs de contenu qui produisent des vidéos plus longues, telles que des tutoriels, des reportages ou des émissions de télévision. Créateurs qui sont d’ailleurs de plus en plus victimes de burnout.

TikTok © Nik / Unsplash

« Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons d’aider nos créateurs à exprimer leur créativité », a déclaré un porte-parole de TikTok. « La possibilité de publier des vidéos de 30 minutes leur donnera plus de liberté pour raconter des histoires plus complexes et engageantes ».

Pour l’instant, le test de TikTok est limité à un petit nombre d’utilisateurs. Il n’est pas encore clair si la nouvelle limite de durée sera adoptée à grande échelle. Mais si tel est le cas, cela signifierait que TikTok est prêt à se battre pour la domination du marché des vidéos en ligne.

Une stratégie audacieuse, mais pas sans risques

La décision de TikTok de permettre de publier des vidéos de 30 minutes est audacieuse. Elle montre que le réseau social est prêt à prendre des risques pour se développer. Mais cette stratégie comporte également des risques : si TikTok ne parvient pas à attirer suffisamment de créateurs de contenu qui produisent des vidéos longues, il pourrait se retrouver en position de faiblesse face à YouTube.

De plus, la nouvelle limite de durée pourrait rendre TikTok moins attrayant pour celles et ceux qui préfèrent regarder des vidéos courtes et amusantes. Il faudra donc voir comment la réseau chinois réussira à relever ces défis. S’il parvient à les surmonter, il pourrait bien devenir un acteur incontournable du marché des vidéos en ligne.