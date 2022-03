Redmi Note 11 Pro+ 5G : fiche technique, prix, voici le smartphone que Xiaomi lancera le 29 mars

Xiaomi n’a pas encore dévoilé tous les smartphones de sa gamme Redmi Note 11, puisqu’un nouvel arrivant sera présenté à l’occasion d’une conférence le 29 mars prochain, et on sait déjà tout à son sujet.

Le leaker Snoopytech sur Twitter a levé le voile sur toutes les caractéristiques techniques ainsi que sur les prix de toutes les versions du prochain smartphone Redmi Note que Xiaomi lancera le 29 mars 2022.

Crédit : @_snoopytech_ / Twitter

Alors que Xiaomi avait dévoilé les Redmi Note 11, 11S, 11 Pro et 11 Pro 5G il y a quelques semaines, le fabricant chinois n’en a pas fini avec sa gamme à succès. En effet, un nouveau modèle sera présenté le 29 mars 2022, et il ne serait pas très différent du modèle Redmi Note 11 Pro 5G, le grand frère du Redmi Note 11 que nous avions pu tester.

Selon le leaker Snoopytech sur Twitter, Xiaomi s’apprête à dévoiler un Redmi Note 11 Pro+ 5G. Il s’agirait en fait du Xiaomi 11i Hypercharge qui avait déjà été lancé en Inde, et une version très similaire au Redmi Note 11 Pro 5G français. Seul le processeur et les performances photo seraient différentes.

Le Redmi Note 11 Pro+ 5G abandonne Qualcomm pour MediaTek

Alors que le Redmi Note 11 Pro 5G mise sur un processeur Snapdragon 695 de Qualcomm, le Redmi Note 11 Pro 5G sera lui équipé d’une puce Dimensity 920 de MediaTek. Celle-ci est toujours compatible avec les bandes 5G, et a l’avantage d’être significativement plus puissante que le processeur de Qualcomm. Vous pourrez donc vous attendre à de meilleures performances au quotidien.

Redmi 11 Note Pro+ 5G (2) – Crédit : @_snoopytech_ / Twitter

De plus, le nouveau smartphone devrait être plus performant sur la partie photo grâce à son processeur MediaTek. Il utilise toujours une configuration photo à trois caméras avec un capteur principal de 108 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un capteur macro de 2 MP. Cependant, alors que le Redmi Note 11 Pro 5G est limité à la 1080P en 30 FPS pour les vidéos, le Redmi Note 11 Pro+ 5G sera capable d’enregistrer des vidéos en 4K à 30 FPS.

Le reste du smartphone est identique. On retrouve une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide 120 W, un écran AMOLED FHD+ de 6,67 pouces, MIUI 13 et Android 11. Enfin, Snoopytech dévoile que le Redmi Note 11 Pro+ 5G sera lancé à partir de 449 euros dans sa version avec 128 Go de stockage, et 499 euros avec 256 Go de stockage.

Source : @_snoopytech_