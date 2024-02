Remise de -20 % sur ce pack incroyable avec la Samsung Galaxy Watch 6 Classic + Buds FE

Cette offre proposée à la Fnac est valable sur un pack très intéressant contenant deux produits dont la montre connectée Samsung Galaxy Watch 6 Classic et les écouteurs Buds FE. L’ensemble est regroupé actuellement dans un pack à la Fnac et il se retrouve affiché à 449 € au lieu de 559 €.

Pack Samsung : une montre et des écouteurs proposés dans le même pack en promotion

Si vous avez envie de vous équiper et de découvrir ces deux produits de la marque Samsung, c’est le moment puisque grâce à cette belle promotion vous allez économiser la somme plutôt coquette de 110 €. Un montant qui vous servira certainement à autre chose dans votre vie quotidienne. Toutefois, avant de craquer et d’être certain que ce pack correspond à vos besoins, voici ci-dessous plus de détails.

La montre Galaxy Watch 6 Classic est conçue pour offrir une expérience de smartwatch haut de gamme avec un accent sur le style, la fonctionnalité et l’intégration de l’écosystème Samsung. Elle propose à première vue un design élégant qui imite l’apparence des montres traditionnelles, avec un boîtier en acier inoxydable, un cadran rotatif pour la navigation, et la possibilité de changer de bracelets pour personnaliser son apparence.

Elle est un véritable assistant puisqu’elle pourra vous informer de votre état de santé à chaque moment de votre journée mais également être votre coach sportif grâce aux différents modes accessibles. Sachez qu’elle est résistante aux éclaboussures et à la poussière.

Du côté des écouteurs Buds FE, ils proposent également de belles caractéristiques avec une autonomie de 8 heures et de 28 heures grâce au boitier, une résistance aux intempéries ainsi qu’un design élégant et un confort très appréciable pour de longues heures d’écoute.

