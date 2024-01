Soldes montres et bracelets connectés hiver 2024 : les offres immanquables

Si vous souhaitez franchir le pas d’un bracelet ou une montre connecté, les soldes d’hiver sont un excellent moyen d’obtenir un produit pas cher. De nombreux modèles sont en réduction, du haut de gamme aux produits premier prix. Que vous soyez un sportif dans l’âme ou appréciez réduire l’utilisation de votre smartphone au profit de votre montre, les offres s’adressent à un large panel de profils. Samsung, Xiaomi, Apple ou encore Garmin font partie de ces grandes marques qui voient le prix de leurs appreils chuter durant cette période.

Deux différences persistent entre le bracelet et la montre connectée. Le premier va être bien plus petit, beaucoup plus léger et se concentrera avant tout sur les données de santé et les exercices sportifs. Quand la deuxième option sera une véritable extension de votre smartphone. Elle pourra afficher vos messages, lancer de la musique, mais aussi vous accompagner dans vos activités sportives. Voici les meilleures réductions des montres et bracelets connectés durant les soldes d’hiver 2024.

Les meilleures offres montres et bracelets connectés pour les soldes d’hiver 2024 :

Apple Watch Ultra (49 mm) à 629 €, au lieu de 789 €

L’Apple Watch Ultra tout comme son successeur, est une montre connectée haut de gamme au tarif élevé. Cependant, avec les soldes, la version de première génération voit son prix descendre à 629 euros. Cela reste élevé, mais si c’est le modèle que vous souhaitez, c’est le moment ou jamais d’en profiter. Côté technique, elle est équipée d’une dalle Retina de 1,92 pouce avec une luminosité de 2000 nits. Sinon, on retrouve un écran en verre saphir et un boîtier en titane. En effet, c’est un produit qui se destine pour les amateurs de sports.

D’ailleurs, elle dispose même d’une alarme d’une puissance de 86 dB pour alerter les secours en cas de problème. Pour le reste, l’interface est toujours aussi fluide et ergonomique. Enfin, elle est bardée de capteurs en tout genre. En bref, c’est une montre premium. Dernier point, pour rappel, il faut posséder un iPhone pour profiter de l’Apple Watch Ultra.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic (47 mm) à 349 €, au lieu de 449 €

La Galaxy Watch 6 Classic est l’un des derniers modèles à avoir rejoint le catalogue des montres connectées de la marque coréenne. De plus, ce modèle Samsung dispose actuellement d’une jolie remise de 100 euros. Si vous possédez un smartphone Galaxy et que vous souhaitez investir dans une montre, les soldes d’hiver sont le moment idéal. Enfin, nous sommes ici sur la version 47 mm avec un écran de 1,7 pouce.

Son boîtier se compose d’acier inoxydable et elle possède la certification IP68. Sinon, on retrouve la fonction Always-On, et même 12 Go de stockage pour les différentes applications. Ce produit fonctionne sous WearOS 4 qui se révèle ergonomique au quotidien. Enfin, on retrouve tous les capteurs essentiels à un produit de ce prix. De plus, elle propose différentes fonctionnalités. Par exemple, il est possible de géolocaliser son smartphone ou de prendre des photos avec ce dernier via la montre.

Xiaomi Smart Band 7 à 39 €, au lieu de 69 €

Si vous cherchez un simple bracelet connecté pour enregistrer des données de vos sections de sport, alors la Xiaomi Smart Band 7 est un choix intéressant. Déjà peu cher, elle profite de 30 euros de réduction pour les soldes sur le site du fabricant chinois. Dans le détail, elle possède un écran tactile Amoled de 1,62 pouce et elle pèse à peine 25 grammes. En résumé, elle est très confortable à porter au quotidien. De même, l’interface est très intuitive et facile à prendre en main. D’autre part, elle fonctionne via l’application Mi Fitness qui propose pas moins de 110 activités différentes.

Cependant, il faut reconnaître que ses capteurs ne sont pas aussi précis que ceux présents sur des montres connectées plus onéreuses.

