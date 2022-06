Resident Evil Village : vous allez pouvoir incarner Lady Dimitrescu !

Antagoniste aussi gigantesque que redoutable, Lady Dimitrescu a été vivement appréciée par les joueurs de Resident Evil Village. Il sera bientôt possible de l’incarner dans un futur DLC.

Resident Evil Village © Capcom

Les joueurs qui ont déjà poncé Resident Evil Village vont pouvoir continuer à arpenter les entrailles maléfiques du jeu. Lors d’une conférence, Capcom a annoncé la sortie d’un DLC dont l’intrigue fera suite aux évènements du titre horrifique (attention spoilers). Vous y incarnerez Rosemary qui n’est autre que la fille d’Ethan, le protagoniste principal. Un nouveau chapitre où la jeune fille, qui a bien grandi, devra lutter contre sa malédiction cauchemardesque.

Le tout sera jouable à la troisième personne. Un point de vue qui sera également disponible pour l’intrigue principale de Resident Evil Village dont une démo est jouable sur votre navigateur. L’occasion de se replonger dans le jeu sans la charge angoissante amenée par la vue à la première personne.

Disponible le 28 octobre, cette extension nommée Winter’s Expansion agrémentera en outre le mode Mercenaries de nouveaux personnages. Pour rappel, ce mode arcade est disponible lorsque vous avez achevé l’histoire principale. Il consiste à pulvériser un certain nombre d’ennemis dans un temps imparti.

Resident Evil Village : Lady Dimitrescu sera à vos côtés

Grâce au DLC, vous pourrez vous y frotter dans la peau de Karl Heisenberg, Chris Redfield et… Lady Dimitrescu dont nous connaissons la pointure énorme. Vous allez donc pouvoir faire un carnage en incarnant la méchante avide de sang et de chair humaine. Une inversion des rôles appréciable pour les joueurs qui pourront libérer toute la fureur dévastatrice de la maîtresse du château de Dimitrescu au lieu de la fuir. Un petit aperçu est disponible dans la bande-annonce de présentation :

Par ailleurs, Capcom a confirmé qu’il était désormais possible d’obtenir une mise à jour next-gen pour profiter comme il se doit de Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake et Resident Evil 7. Une mise à jour qui sera gratuite pour les détenteurs des jeux. Qui plus est, le mode multijoueur Resident Evil Re:Verse fera irruption le 28 octobre, soit à la même date que le DLC susmentionné.