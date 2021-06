Retour vers le futur : une DeLorean reçoit enfin un véritable V8

Retour vers le futur est un grand classique qui aura marqué toute une génération. Le thème du voyage dans le temps est particulièrement présent dans la science-fiction mais rarement une machine à voyager dans le temps n’aura eu autant la classe.

Crédit : YouTube / Alexandre Claudin

Peu de personnes s’en sont rendues compte à la sortie, mais outre l’improbabilité de l’existence du convecteur spatio-temporel, il y a un détail qui sonne faux sur la DeLorean : son bruit. En effet, les réalisateurs ont décidé de remplacer le bruit du V6 asmatique d’origine par le bruit d’un V8 pour donner une impression de puissance à la voiture star.

La DMC DeLorean, une voiture méconnue

Si l’erreur est passée quasi inaperçue à la sortie en salle du film en 1985, c’est parce qu’à cette époque la DeLorean était une voiture très peu connue. La société a fait faillite en 1982 suite à l’échec commercial de son véhicule et seules 9000 unités ont été produites. On estime aujourd’hui qu’il reste environ 6500 exemplaires en circulation.

La DeLorean est une voiture de sport au design unique avec une carrosserie en acier inoxydable brossée qui la rend reconnaissable entre toutes. Autre caractéristique, les portes papillons qui étaient une nouveauté à l’époque et qui ont fait rêver de nombreux enfants (petits et grands).

Le problème de cette sportive est que le moteur en position arrière n’a jamais été à la hauteur des attentes pour une voiture de ce secteur. Le V6 de 2,85 L était une amélioration du 2,7 L de la Renault 30 et délivrait 130 chevaux pour un poids de 1233 kg a vide. C’est d’ailleurs le manque de caractère du moteur qui a poussé le réalisateur à faire appel à une bande son au lieu du bruit d’origine.

Une erreur maintenant corrigée

Ce recours au bruitage étant peu connu et la voiture rare, la transformation d’une DeLorean en version V8 n’avait été que suspectée. Récemment, une personne a confirmé avoir réalisé la transformation. Cette personne c’est Alexandre Claudin, professionnel de drift au volant de sa Dodge Charger de 1968, qui est apparu dans l’émission Hyperdrive sur Netflix.

En grand fan du film, il ne pouvait se satisfaire d’un bruitage et a décidé de monter un V8 dans sa DeLorean. Un projet de longue haleine puisqu’il lui aura fallu 3 ans pour le réaliser. Comme le V8 n’est plus en position arrière, mais bien sous le capot avant, cela a demandé un grand nombre de modifications et de pièces personnalisées.

Que les fans se rassurent, le français a conservé l’aspect métal brossé, les portes papillons et l’élément le plus important de tous : le convecteur spatio-temporel.

