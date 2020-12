Retour vers le futur : Le manuel DeLorean de Doc répond à vos questions

Quand Doc Brown a-t-il rencontré Marty McFly? Qu’a fait l’inventeur à son arrivée en 1885? Comment a-t-il découvert l’avenir de la famille McFly? Autant de questions qui agitent les fans de Retour vers le futur depuis des années. Mais la parution prochaine d’un ouvrage consacré aux secrets les mieux gardés de Doc pourra enfin satisfaire leur curiosité. Ecrit par le créateur de la franchise Bob Gale et l’expert DeLorean Joe Walser, l’ouvrage répondra enfin à toutes ces interrogations laissées en suspend.

Doc dévoile ses secrets dans un ouvrage de référence – Crédit : Insight Editions

Rempli d’extraits du journal personnel de Doc Brown, ce livre promet de raconter bon nombre de secrets. Il mettra également à l’honneur tous les détails techniques de la machine à remonter le temps.

Un ouvrage de référence pour les fans de la saga

Bob Gale affirme que les fans pourront répondre à toutes leurs questions grâce à ce nouveau livre. « Nous voulions compléter la trame de fond des premiers voyages dans le temps de Doc. Et apprendre comment il en est arrivé à faire d’une simple DeLorean une machine à voyager dans le temps. Nous l’avons complété avec de petites histoires qui mettent enfin en lumière certaines imprécisions des films » témoigne Gale.

En utilisant des fragments du journal personnel de Doc, les auteurs veulent humaniser le recueil. Pas question que ce livre devienne un simple manuel technique qui n’aurait pas convenu au plus grand nombre. Et pour s’en assurer, Gale s’est mis dans la peau de sa fille. Cela lui a permis de se questionner sur les attraits de son projet. « Elle ne sait peut-être pas ce qu’est un générateur de tachyons ou ne s’en soucie pas, mais elle voudra savoir ce que Doc a fait à son arrivée en 1885 » affirme le créateur.

Walser, pour sa part, s’est occupé de tout le volet technique du livre. L’expert n’en est pas à son coup d’essai. Ce dernier voulait construire sa propre DeLorean il y’a quelques années. « Je voulais juste que tout soit parfait sur ma propre machine à voyager dans le temps. J’ai réalisé qu’il n’y avait pas beaucoup d’informations en dehors de la production » affirme Walser. Le passionné a donc contacté les constructeurs pour obtenir des réponses qu’il dévoile dans ce nouveau recueil. Un fan avait récemment essayé de transformer son propre véhicule en machine à voyager dans le temps.

Le livre sortira en 2021

Les deux auteurs promettent ainsi un format conçu pour le plus grand nombre. « Ce livre, c’est comme si vous pouviez vous rendre chez Doc Brown et simplement fouiller et trouver toutes ces choses intéressantes » témoigne Gale. Vous risquez donc d’en apprendre beaucoup plus sur Doc Brown et ses théories les plus folles !

Retour vers le futur: DeLorean Time Machine: Le manuel d’atelier des propriétaires de Doc Brown est disponible en précommande maintenant et sortira le 30 mars 2021 au coût de 30 $. Dommage de devoir attendre si longtemps : nous avions là un cadeau de Noël idéal !

Source : Gizmodo