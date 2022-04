Return to Space, le documentaire sur les vingt années de galère de SpaceX et Elon Musk est sur Netflix

Le nouveau documentaire des cinéastes oscarisés Elizabeth Chai Vasarhelyi et Jimmy Chin nous emmène à l’intérieur de SpaceX et offre un accès plutôt intime à un Elon Musk traversant les difficultés. Les réalisateurs ont fait feu de tout bois, captant tous les éléments possibles dans un environnement ultra-contrôlé. Il en ressort un survol de l’entreprise, peu critique, mais permettant au spectateur de comprendre ce qui a permis a Musk de réussir une fois de plus le presque impossible.

Après avoir escaladé El Capitan pour leur documentaire primé aux Oscars, « Free Solo », et être allé dans des grottes dans « The Rescue », les cinéastes E. Chai Vasarhelyi et Jimmy Chin se confrontent à un nouvel environnement difficile. Celui de la conquête de l’espace.

SpaceX, une entreprise qui échoue vite et bien

En 2003, la navette spatiale Columbia part pour son 28e vol. Elle n’est jamais revenu. Au lendemain de la catastrophe, la NASA et le gouvernement américain ont pris la douloureuse décision de mettre un terme au programme.

C’est à peu près à la même époque que, le milliardaire encore peu connu et fondateur de Paypal, Elon Musk, lance une startup d’exploration spatiale. Dans une industrie dominée par des poids lourds comme Lockheed Martin et Boeing, la société lutte pendant des années, surtout après l’échec de ses trois premières fusées.

Dans le cadre de la sortie du documentaire sur Netflix, les deux réalisateurs se sont exprimé dans un entretien avec le site Salon.

« C’est un exemple documentaire classique de faire tout et n’importe quoi pour obtenir le plus d’accès possible. C’est un défi similaire dans le travail documentaire parce que vous voulez fournir une image complète ».

Leurs principaux interlocuteurs furent Musk, les deux astronautes expérimentés de l’entreprise Doug Hurley and Bob Behnken et les équipes de SpaceX. Le regard des réalisateurs épouse celui de ceux qu’ils filment, prenant le risque de la subjectivité. Pourtant, il nous permet peut être de mieux saisir ce que Musk réussi dans ses entreprises. « Il voit toujours d’où vient le problème. »

Vasarhelyi : la gestion a été le problème du programme spatial américain pendant de très nombreuses années. […]

Chin : Elon a apportée avec lui [cette mentalité de startup] qui est : échouer tôt et vite. C’est un processus de développement accéléré que les institutions traditionnelles n’ont pas mis en œuvre.

Ce projet documentaire jonglant avec une myriade de complication, informatif, mais peu objectif, est déjà disponible sur Netflix.

