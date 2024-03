Le Roborock S8 Pro Ultra brade son prix, mais pas ses performances !

Sur le marché depuis quelques mois déjà, le Roborock S8 bénéficie d’une très belle réduction. Ainsi, si vous êtes à la recherche de ce type de produit pour gagner du temps, c’est le moment d’en savoir plus sur cette offre. Chez Cdiscount, le Roborock S8 voit sont prix chuter grâce à une réduction, il passe à 479 € au lieu de presque 700 € lors de sa sortie

Le Roborock S8 aspire et nettoie pour moins de 500 € chez Cdiscount

Si vous avez besoin d’un peu d’aide pour l’entretien de votre intérieur, voici une offre à ne pas manquer. En effet, pour une durée limitée, le robot aspirateur intelligent Roborock S8 est en promotion et voit son prix chuter à 479 €. Avant de commander il est toutefois préférable d’en savoir plus sur les caractéristiques techniques de cet appareil.

Le Roborock S8 va vite devenir votre meilleur allié dans votre maison, en effet sans discussion il va effectuer les tâches demandées pour vous laisser un intérieur impeccable. Bien évidemment, il aspire selon les ordres que vous donnerez via l’application mais sachez qu’il nettoie également grâce à sa serpillère intelligente. De votre côté, votre seule et unique mission sera de vider le bac à poussière de 0,4 litre et le bac à eau de 0,3 litre, cela lui permettra de rester propre et de vous fournir des prestations optimums. Par contre si vous recherchez un aspirateur qui se nettoie seul, le iRobot Roomba Combo i8+ en promo à moins de 600 € vide ses bacs lui-même.

Autre avantage à ne pas négliger, sa compatibilité avec les différents assistants vocaux, qui vous permettra d’aller plus vite et de donner vos directives à distance afin d’avoir une maison nickel en rentrant.

