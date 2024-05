Roborock S8 : un robot aspirateur performant pour un petit prix chez Amazon

Pour ne plus avoir à passer l’aspirateur afin de prendre du temps pour vous, voici un bon plan à ne pas rater chez Amazon. En effet, actuellement le robot Roborock S8 bénéficie d’une très belle promo et passe ainsi à 479 € au lieu de 699 € soit une remise de plus de 30 %.

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A CE BON PLAN

Aspirateur Roborock S8 : moins de 500 € pour ce modèle performant

Les aspirateurs robots sont de plus en plus présents dans nos intérieurs. Puissant, performant, utile et simple à utiliser, ils nous changent la vie. En quelques minutes seulement, ils travaillent à notre place et grâce aux promotions ils sont de moins en moins chers.

Actuellement, c’est donc chez Amazon que ce modèle passe sous la barre des 500 €. Pour en profiter, voici tout de suite plus de renseignements sur les caractéristiques techniques du Roborock S8.

Ce produit propose de très belles performances qui vont sans aucun doute vous faire craquer. Au design moderne, élégant, il va aspirer vos sols à l’aide de sa brosse en caoutchouc et à vitesse d’aspirateur de 6000 PA soit un ramassage des miettes et de la poussière efficace et ce sans avoir besoin d’un sac.

Pour le mettre en route, c’est très simple et rapide. Téléchargez l’application et effectuez ensuite le lancement du nettoyage. Le robot va cartographier les lieux pour éviter les obstacles et ainsi débuter l’aspiration de la façon dont vous le souhaitez. Grâce à ses capteurs, il ne craindra pas les chutes dans les escaliers ou les chocs dans les murs.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Toutefois, si vous avez des doutes sur ce modèle, prenez quelques instants pour consulter notre guide des meilleurs aspirateurs robots, ainsi vous serez certain de faire le bon choix.