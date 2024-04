The Mandalorian & Grogu : on connaît sa date de sortie, l’attente sera longue

Officialisé il y a plusieurs mois, le film The Mandalorian & Grogu est très attendu par la communauté des fans. Et Disney vient de révéler sa date de sortie. Il faudra patienter jusqu’en mai 2026 pour découvrir le long-métrage au cinéma.

Disney peut remercier Grogu et son acolyte mandalorien. Ces derniers ont réussi à raviver la flamme de Star Wars dans le cœur des fans après une postlogie très inégale. Soucieux d’exploiter encore plus sa poule aux œufs d’or, Lucasfilm a officialisé en janvier la sortie prochaine d’un film dérivé de la série à succès. Nommé sobrement The Mandalorian & Grogu, il fera irruption dans deux années au box-office.

Quand sortira le film The Mandalorian & Grogu ?

Dans la foulée de l’annonce, le patron de Disney Bob Iger avait révélé que le film sortirait “probablement en 2026”. Il s’agira du premier long-métrage Star Wars depuis L’Ascension de Skywalker dévoilé en 2019. La firme de Mickey vient finalement d’officialiser la date de sortie de The Mandalorian & Grogu. Le film débarquera dans les salles obscures le 22 mai 2026 (probablement le 20 mai en France).

Il faudra donc prendre son mal en patience. Le tournage devrait quant à lui débuter cette année en juin et s’étaler sur plusieurs mois. “La perspective de porter le Mandalorien et son apprenti Grogu sur grand écran est extrêmement excitante”, s’était félicité Jon Favreau lors de l’officialisation. Le créateur de The Mandalorian se chargera de réaliser le film. Il officiera aussi en tant que producteur avec Kathleen Kennedy et Dave Filoni.

Pour ce qui est de l’intrigue, Lucasfilm n’a pour le moins rien dévoilé de probant. Le film continuera logiquement de tisser les toiles narratives du MandoVerse. Mais quid de la saison 4 de The Mandalorian ? On ignore pour le moment si le film remplacera ou non le quatrième acte. Il est aussi possible que la suite de la série soit diffusée avant The Mandalorian & Grogu. Pour rappel, le film devrait bénéficier d’un budget de 120 millions de dollars à l’instar de la première saison de la série.

2026 sera en tout cas une année très riche pour la franchise puisqu’un autre film Star Wars est attendu. Il s’agira probablement de New Jedi Order dont le tournage commencera cette année ou début 2025.