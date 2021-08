RTX 3090 : il trouve un gant à l’intérieur de sa carte graphique haut de gamme

Un propriétaire d’une NVIDIA RTX 3090 Founders Edition ne comprenait pas pourquoi sa carte graphique haut de gamme surchauffait autant. Il l’a ouverte pour changer la pâte thermique et a découvert, à sa grande surprise, un morceau de gant à l’intérieur.

À 1 549 €, on s’attend à ce qu’une carte graphique ait une qualité de finition impeccable. Pourtant, ce n’est pas le cas de cette NVIDIA RTX 3090 Founders Edition qui semble avoir échappé au contrôle qualité à l’usine. Le propriétaire malchanceux du GPU était impatient de profiter des performances jamais atteintes jusqu’à présent comme nous l’avons détaillé dans notre test de la RTX 3090 FE. Cependant, il s’est rapidement rendu compte que quelque chose n’allait pas.

Un morceau de gant dans une RTX 3090 – Crédit : u/antonyjeweet / Reddit

La carte graphique haut de gamme équipée d’un excellent système de refroidissement surchauffait. Elle atteignait très rapidement les 110 °C alors que les cartes graphiques en général ne doivent pas dépasser 90 °C, sous peine de s’endommager.

Une RTX 3090 qui dépasse les 100 °C, ce n’est pas normal

Le propriétaire de cette RTX 3090 FE défectueuse a partagé sa mésaventure sur Reddit sous le pseudo « u/antonyjeweet ». Il a décidé de démonter le GPU pour remplacer la pâte thermique et ainsi régler le problème de surchauffage. En effet, il est possible que la pâte thermique n’ait pas été correctement appliquée à la production. Néanmoins, ce n’était pas la coupable. Il y avait un morceau de gant coincé à l’intérieur de sa RTX 3090 à plus de 1 500 €.

Après avoir l’avoir retiré, le propriétaire de la carte graphique a confirmé que la température est revenue à la normale. Elle était à 86 °C au maximum après une heure et demie de test intense. En utilisation normale, la RTX 3090 a perdu 10 °C, ce qui est conséquent pour un GPU.

Mais alors, qu’en est-il de la garantie auprès de NVIDIA pour la faire remplacer ? Il a expliqué que : « NVIDIA m’a d’abord dit que j’avais perdu ma garantie. Mais, après avoir vu cela, ils ont dit qu’ils m’accorderaient une garantie (preuve par mail). Pas d’échange ou quoi que ce soit ». Il ne peut donc pas échanger sa carte graphique. Si elle fonctionne, il la garde. Sinon, il la renvoie avec la garantie. Ce problème de gant en plastique à l’intérieur d’une RTX 3090 peut s’expliquer par la pénurie de semi-conducteurs dans le monde entier, même si on s’approche de la fin dans les mois qui viennent.

En tout cas, la demande est toujours très élevée. Les ouvriers dans les usines subissent directement la pression d’assembler les produits le plus vite possible afin qu’ils atteignent les clients rapidement. Les constructeurs sont donc responsables de veiller à ce que la qualité de leurs produits ne soit pas sacrifiée par la vitesse de production. D’ailleurs, un garçon de 11 ans et son père ont réussi à acheter une RTX 3090 en se servant d’une faille dans la loterie d’un site marchand.

