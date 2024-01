Votre carte graphique NVIDIA RTX peut convertir n’importe quelle vidéo YouTube en HDR

© Nvidia

Nvidia commence très fort l’année 2024. Le constructeur s’est d’abord distingué lors du CES 2024. Pendant l’événement, Nvidia a enfin présenté ses cartes graphiques GeForce RTX 4070 Super, 4070 TI Super et 4080 Super particulièrement attendues.

EN plus de fournir ces nouveaux composants aux amateurs de puissance, l’entreprise vient aussi de mettre à jour son outil RTX Video Super Resolution, qui permettait d’augmenter la résolution d’une vidéo grâce au Tensor Cores des cartes RTX. L’outil RTX Video HDR peut désormais transformer n’importe quelle vidéo SDR en HDR.

Vous pouvez regarder n’importe quelle vidéo YouTube en HDR grâce à Nvidia

Nvidia annonce une mise à jour importante de sa technologie RTX Video Super Resolution. Dès maintenant, vous pouvez utiliser le nouvel outil RTX Video HDR pour upscaler les vidéos SD en HDR, grâce à la puissance de l’intelligence artificielle.

Le RTX Video HDR de Nvidia est fonctionnel sur n’importe quelle carte graphique RTX alimentée par un cœur Tensor. Bien sûr, il est aussi disponible sur les nouvelles GeForce RTX 4070 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER et GeForce RTX 4090. Voici comment bénéficier de cette technologie inédite.

Téléchargez et installez le pilote January Studio sur le site officiel de Nvidia

Assurez-vous que les fonctions HDR de Windows sont activées

Dans le panneau de configuration Nvidia, activez le HDR

Bien sûr, comme pour profiter de jeux vidéo en 4K sur un téléviseur, il faut posséder le matériel adapter pour regarder des vidéos en HDR. Un écran compatible avec la norme HDR10 est donc impératif pour jouir de la technologie de Nvidia.

Grâce au High Dynamic Range, les couleurs et la lumière de votre vidéo seront plus vives et dynamiques. Nvidia précise que « RTX Video HDR et RTX Video Super Resolution peuvent être utilisés ensemble pour produire les vidéos les plus claires en streaming, n’importe où et n’importe quand ».

Vous pouvez très bien vous en servir pour regarder vos vidéos YouTube en HDR. Cela fonctionne aussi pour les contenus diffusés en direct tels que les streams Twitch. En revanche, la fonctionnalité est disponible seulement sur les moteurs de recherche basés sur Chromium comme Google Chrome, Microsoft Edge ou encore Opera.